Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата отримають 7 суддів: ВРП погодила подання Президенту

Вища рада правосуддя внесла подання про призначення 2 суддів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 5 суддів до Вищого антикорупційного суду

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до Вищого антикорупційного суду: 2 – до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 5 – до Вищого антикорупційного суду, а саме:

Чайкіна Ігоря Борисовича– на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Дорошенко Наталії Олексіївни – на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Корягіна Віталія Олексійовича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;

Кухти Владислава Олександровича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;

Тесленко Ірини Олександрівни – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;

Гуцал Оксани Петрівни – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;

Дудченка Олександра Юрійовича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

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