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Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата отримають 7 суддів: ВРП погодила подання Президенту

16:34, 2 липня 2026
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Вища рада правосуддя внесла подання про призначення 2 суддів до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 5 суддів до Вищого антикорупційного суду
Вищий антикорупційний суд та Апеляційна палата отримають 7 суддів: ВРП погодила подання Президенту
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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення 7 суддів на посади до Вищого антикорупційного суду: 2 – до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та 5 – до Вищого антикорупційного суду, а саме:

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  • Чайкіна Ігоря Борисовича– на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
  • Дорошенко Наталії Олексіївни – на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;
  • Корягіна Віталія Олексійовича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
  • Кухти Владислава Олександровича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
  • Тесленко Ірини Олександрівни – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
  • Гуцал Оксани Петрівни – на посаду судді Вищого антикорупційного суду;
  • Дудченка Олександра Юрійовича – на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

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суд суддя президент ВАКС ВРП Вищий антикорупційний суд Апеляційна палата ВАКС

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