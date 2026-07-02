Запис у старому реєстрі нерухомості не погашено: що робити власнику та чи потрібно платити

Власники можуть звернутися до державного реєстратора або нотаріуса, якщо після реєстрації права старий запис залишився активним.

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У Міністерстві юстиції нагадали, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» невід'ємною архівною складовою Державного реєстру речових прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Коли використовуються відомості з архівних реєстрів

Як зазначили у Мін'юсті, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав державний реєстратор використовує відомості архівної складової під час проведення державної реєстрації прав для перевірки наявності або відсутності записів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Такі відомості також використовуються для перенесення інформації до Державного реєстру речових прав і погашення записів у випадках, передбачених законодавством.

Водночас відомості з архівної складової вважаються актуальними лише тоді, коли інформація про право власності, інші речові права або їх обтяження ще не внесена до Державного реєстру речових прав або не припинена в ньому.

Як відбувається погашення записів

У Міністерстві пояснили, що підстави та процедуру погашення записів визначає Порядок ведення Державного реєстру речових прав.

Якщо право було зареєстроване до 1 січня 2013 року в архівній складовій реєстру, після перенесення відомостей до Державного реєстру речових прав державний реєстратор проставляє відмітку про погашення відповідного запису.

Якщо майно перебуває у спільній власності, така відмітка ставиться лише щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії.

У Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек також проставляється відмітка про погашення записів щодо обтяжень або іпотеки.

Що робити, якщо запис не був погашений

Якщо державна реєстрація вже проведена, але відмітку про погашення запису не внесли, це можна зробити під час наступних реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомості.

Якщо потреби у проведенні нових реєстраційних дій немає, власник або його уповноважена особа можуть подати заяву про виправлення технічної помилки.

Таке право також мають особи, записи про яких залишилися без відмітки про погашення, а також їхні спадкоємці або правонаступники.

Для таких випадків Порядок ведення передбачає окремий тип заяви щодо виправлення технічної помилки, який використовується для погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для погашення записів за окремою заявою додаткові документи подавати не потрібно.

Водночас державний реєстратор має ідентифікувати відповідний об'єкт нерухомості та перевірити наявність у Державному реєстрі речових прав запису про право власності за особою, щодо якої здійснюється погашення, або за іншою особою, якщо заяву подає попередній власник чи його спадкоємець.

Подати заяву можна до будь-якого державного реєстратора прав або нотаріуса з дотриманням принципу територіальності, зокрема в межах області, де розташоване нерухоме майно, за винятком випадків, визначених наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 2023 року №2179/5 зі змінами.

Чи потрібно сплачувати адміністративний збір

У Міністерстві юстиції наголосили, що Закон не передбачає справляння адміністративного збору за погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Також Порядок ведення передбачає, що державна реєстрація припинення інших речових прав або їх обтяжень, записи про які містяться в архівній складовій Державного реєстру речових прав і не містять ідентифікації суб'єкта такого права чи обтяження, здійснюється без перенесення цих записів до Державного реєстру речових прав шляхом їх погашення в архівній складовій реєстру.

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