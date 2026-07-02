  1. В Україні

Запис у старому реєстрі нерухомості не погашено: що робити власнику та чи потрібно платити

23:30, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Власники можуть звернутися до державного реєстратора або нотаріуса, якщо після реєстрації права старий запис залишився активним.
Запис у старому реєстрі нерухомості не погашено: що робити власнику та чи потрібно платити
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Міністерстві юстиції нагадали, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» невід'ємною архівною складовою Державного реєстру речових прав є Реєстр прав власності на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державний реєстр іпотек.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Коли використовуються відомості з архівних реєстрів

Як зазначили у Мін'юсті, відповідно до Порядку ведення Державного реєстру речових прав державний реєстратор використовує відомості архівної складової під час проведення державної реєстрації прав для перевірки наявності або відсутності записів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Такі відомості також використовуються для перенесення інформації до Державного реєстру речових прав і погашення записів у випадках, передбачених законодавством.

Водночас відомості з архівної складової вважаються актуальними лише тоді, коли інформація про право власності, інші речові права або їх обтяження ще не внесена до Державного реєстру речових прав або не припинена в ньому.

Як відбувається погашення записів

У Міністерстві пояснили, що підстави та процедуру погашення записів визначає Порядок ведення Державного реєстру речових прав.

Якщо право було зареєстроване до 1 січня 2013 року в архівній складовій реєстру, після перенесення відомостей до Державного реєстру речових прав державний реєстратор проставляє відмітку про погашення відповідного запису.

Якщо майно перебуває у спільній власності, така відмітка ставиться лише щодо особи, стосовно якої проводяться реєстраційні дії.

У Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек також проставляється відмітка про погашення записів щодо обтяжень або іпотеки.

Що робити, якщо запис не був погашений

Якщо державна реєстрація вже проведена, але відмітку про погашення запису не внесли, це можна зробити під час наступних реєстраційних дій щодо об'єкта нерухомості.

Якщо потреби у проведенні нових реєстраційних дій немає, власник або його уповноважена особа можуть подати заяву про виправлення технічної помилки.

Таке право також мають особи, записи про яких залишилися без відмітки про погашення, а також їхні спадкоємці або правонаступники.

Для таких випадків Порядок ведення передбачає окремий тип заяви щодо виправлення технічної помилки, який використовується для погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Які документи потрібні та куди звертатися

Для погашення записів за окремою заявою додаткові документи подавати не потрібно.

Водночас державний реєстратор має ідентифікувати відповідний об'єкт нерухомості та перевірити наявність у Державному реєстрі речових прав запису про право власності за особою, щодо якої здійснюється погашення, або за іншою особою, якщо заяву подає попередній власник чи його спадкоємець.

Подати заяву можна до будь-якого державного реєстратора прав або нотаріуса з дотриманням принципу територіальності, зокрема в межах області, де розташоване нерухоме майно, за винятком випадків, визначених наказом Міністерства юстиції України від 9 червня 2023 року №2179/5 зі змінами.

Чи потрібно сплачувати адміністративний збір

У Міністерстві юстиції наголосили, що Закон не передбачає справляння адміністративного збору за погашення записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Також Порядок ведення передбачає, що державна реєстрація припинення інших речових прав або їх обтяжень, записи про які містяться в архівній складовій Державного реєстру речових прав і не містять ідентифікації суб'єкта такого права чи обтяження, здійснюється без перенесення цих записів до Державного реєстру речових прав шляхом їх погашення в архівній складовій реєстру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

документи Міністерство юстиції України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи може військова частина зайняти приватний будинок: які права має власник

Чи можуть військові без згоди власника зайти до приватного будинку під час воєнного стану, коли це дозволяє закон і які права у такій ситуації мають власники житла – розбираємося на підставі Конституції, законодавства та позиції Верховного Суду.

Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС

ВРП підтримала призначення Наталії Дорошенко до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Антикорупційна стратегія: урядова версія робить ставку на цифровізацію та інституційну стійкість проте оминає політичні ризики

Аналіз альтернативної стратегії виявляє розбіжності з рекомендаціями Європейської Комісії щодо реформи прокуратури та ДБР.

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]