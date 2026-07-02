Запись в старом реестре недвижимости не аннулирована: что делать владельцу и нужно ли платить

Владельцы могут обратиться к государственному регистратору или нотариусу, если после регистрации права старая запись осталась активной.

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В Министерстве юстиции напомнили, что в соответствии с Законом Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» неотъемлемой архивной составляющей Государственного реестра вещных прав является Реестр прав собственности на недвижимое имущество, Единый реестр запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества и Государственный реестр ипотек.

Когда используются сведения из архивных реестров

Как отметили в Минюсте, в соответствии с Порядком ведения Государственного реестра вещных прав государственный регистратор использует сведения архивной составляющей при проведении государственной регистрации прав для проверки наличия или отсутствия записей о государственной регистрации прав и их обременений.

Такие сведения также используются для переноса информации в Государственный реестр вещных прав и погашения записей в случаях, предусмотренных законодательством.

При этом сведения из архивной составляющей считаются актуальными только тогда, когда информация о праве собственности, других вещных правах или их обременениях еще не внесена в Государственный реестр вещных прав или не прекращена в нем.

Как происходит погашение записей

В Министерстве пояснили, что основания и процедура погашения записей определяются Порядком ведения Государственного реестра вещных прав.

Если право было зарегистрировано до 1 января 2013 года в архивной части реестра, после переноса сведений в Государственный реестр вещных прав государственный регистратор проставляет отметку о погашении соответствующей записи.

Если имущество находится в совместной собственности, такая отметка ставится только в отношении лица, в отношении которого проводятся регистрационные действия.

В Едином реестре запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества и Государственном реестре ипотек также проставляется отметка о погашении записей об обременениях или ипотеке.

Что делать, если запись не была погашена

Если государственная регистрация уже проведена, но отметка о погашении записи не внесена, это можно сделать в ходе следующих регистрационных действий в отношении объекта недвижимости.

Если необходимости в проведении новых регистрационных действий нет, собственник или его уполномоченное лицо могут подать заявление об исправлении технической ошибки.

Такое право также имеют лица, записи о которых остались без отметки о погашении, а также их наследники или правопреемники.

Для таких случаев Порядок ведения предусматривает отдельный тип заявления об исправлении технической ошибки, который используется для погашения записей в Реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Какие документы необходимы и куда обращаться

Для погашения записей по отдельному заявлению дополнительные документы подавать не требуется.

В то же время государственный регистратор должен идентифицировать соответствующий объект недвижимости и проверить наличие в Государственном реестре вещных прав записи о праве собственности за лицом, в отношении которого осуществляется погашение, или за другим лицом, если заявление подает предыдущий собственник или его наследник.

Подать заявление можно любому государственному регистратору прав или нотариусу с соблюдением принципа территориальности, в частности в пределах области, где расположено недвижимое имущество, за исключением случаев, определенных приказом Министерства юстиции Украины от 9 июня 2023 года № 2179/5 с изменениями.

Нужно ли уплачивать административный сбор

В Министерстве юстиции подчеркнули, что Закон не предусматривает взимание административного сбора за погашение записей в Реестре прав собственности на недвижимое имущество.

Также Порядок ведения предусматривает, что государственная регистрация прекращения других вещных прав или их обременений, записи о которых содержатся в архивной составляющей Государственного реестра вещных прав и не содержат идентификации субъекта такого права или обременения, осуществляется без переноса этих записей в Государственный реестр вещных прав путем их погашения в архивной составляющей реестра.

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