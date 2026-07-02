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Картой «Пакунка малюка» нельзя расплатиться во многих магазинах: перечень хотят расширить

17:17, 2 июля 2026
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Несмотря на широкий ассортимент детских товаров, расплатиться средствами государственной программы в части магазинов сейчас невозможно.
Картой «Пакунка малюка» нельзя расплатиться во многих магазинах: перечень хотят расширить
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Из-за особенностей классификации торговых точек семьи нередко не могут оплачивать государственными средствами товары для детей в магазинах, где они фактически продаются. Проблему предлагают решить, расширив перечень разрешенных MCC-кодов.

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Кабинет Министров призывают изменить правила использования средств государственных программ поддержки семей с детьми, чтобы родители могли покупать необходимые детские товары в большем количестве торговых сетей. Для этого предлагают расширить перечень разрешенных MCC-кодов, по которым осуществляются безналичные расчеты, и внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты. Такие предложения изложены в петиции №41/010234-26эп.

Почему возникла проблема

Сейчас семьи не могут полноценно использовать средства государственных целевых программ, в частности «Пакунок малюка», «Пакунок школяра», «єЯсла» и других, в части популярных магазинов.

При этом именно в таких торговых сетях представлен широкий ассортимент товаров, на приобретение которых и направлены государственные выплаты: подгузники, детское питание, средства гигиены и другие товары для детей.

В чем причина ограничений

Проблема связана не с ассортиментом магазинов, а с техническими особенностями проведения платежей.

Многие такие торговые сети работают под MCC-кодом 5977 («Магазины красоты»). Однако этот код не включен в перечень MCC-кодов, по которым разрешено использовать средства государственных социальных программ. Из-за этого оплата соответствующими средствами в таких магазинах может быть недоступна.

Каких изменений требуют

Правительство и Минсоцполитики призывают:

  • расширить перечень разрешенных MCC-кодов для государственных программ поддержки семей с детьми, включив в него MCC-код 5977;
  • внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие порядок использования таких выплат.

По мнению авторов обращения, это позволит семьям использовать государственную помощь в большем количестве магазинов, где продаются товары, для приобретения которых и предназначены эти средства.

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