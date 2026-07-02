Фейковые инвестиции и криптосхемы: в Киеве разоблачили колл-центр, который обманул граждан США более чем на $500 тысяч

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении в Киеве мошеннического колл-центра, который из-за фейковых инвестиционных платформ обманывал граждан США более чем на $500 тысяч.

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В Киеве прекращена деятельность мошеннического кол-центра, который специализировался на обмане граждан Соединённых Штатов Америки. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, работу подпольного офиса обеспечивали около 20 человек, а его инфраструктура была рассчитана почти на 60 рабочих мест. Персонал подбирали из стран Западной Африки, Южной Америки, ЕС и Украины, ключевым требованием было свободное владение английским языком. Все кандидаты проходили проверку на полиграфе для минимизации рисков утечки информации и контактов с правоохранительными органами.

Генпрокурор сообщил, что схема была чётко организована: операторы звонили гражданам США и убеждали их инвестировать средства в криптовалюту, акции и ценные бумаги. На самом деле использовались фейковые инвестиционные платформы и подконтрольные мошенникам криптобиржи. После получения денег средства выводились на контролируемые счета, после чего связь с «инвесторами» прекращалась.

На данный момент установлено как минимум 20 пострадавших граждан США, а общий размер ущерба превышает 500 тысяч долларов. При этом следствие считает, что реальное количество пострадавших может быть значительно больше.

В ходе обысков изъято около 50 единиц компьютерной техники, более 30 мобильных телефонов, базы данных граждан США, черновые записи и другие доказательства преступной деятельности. Расследование продолжается: устанавливаются организаторы, администраторы и все участники схемы.

В прокуратуре отмечают, что это не единичный случай. Только с начала 2026 года проведено более 200 обысков и ликвидировано около сотни мошеннических кол-центров, включая транснациональные сети при взаимодействии с правоохранительными органами Литвы, Латвии, Чехии, Польши и Казахстана.

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