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Бесплатная коррекция рубцов для ветеранов: кто может пройти лечение и как подать заявку

23:12, 2 июля 2026
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Программой могут воспользоваться ветераны, военнослужащие, полицейские и сотрудники отдельных служб.
Бесплатная коррекция рубцов для ветеранов: кто может пройти лечение и как подать заявку
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По инициативе Министерства по делам ветеранов Украины в 2026 году реализуется программа по предоставлению бесплатных услуг по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.

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В Минветеранов сообщили, что на сегодняшний день лечение в рамках программы проходят 68 человек.

Кто может воспользоваться программой

Право на получение бесплатных услуг имеют:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • военнослужащие, в том числе иностранцы и лица без гражданства, принимавшие участие в защите Украины;
  • представители служб гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы и Управления специальных операций НАБУ;
  • полицейские, выполняющие задачи в районах боевых действий или непосредственно участвующие в боевых действиях.

На каких условиях предоставляются услуги

В Минветеранов подчеркнули, что пройти лечение можно только после завершения всех этапов хирургического вмешательства, комбустиологической помощи и основного лечения.

Кроме того, рубцы должны быть полностью сформированы, а у пациента не должно быть противопоказаний к применению лазерной коррекции рубцовых изменений кожи.

Что входит в курс лечения

Программа предусматривает:

  • первичную консультацию врача и составление индивидуального плана лечения;
  • проведение процедур по коррекции рубцов с применением лазерной терапии и инъекционных методов;
  • осмотр врача перед каждым сеансом;
  • медицинское сопровождение на протяжении всего курса лечения;
  • телемедицинские консультации при необходимости;
  • обучение самостоятельному уходу за кожей;
  • клиническая оценка результатов лечения;
  • итоговая консультация с дальнейшими рекомендациями.

Какие документы необходимы

Для получения помощи необходимо предоставить направление от семейного врача, профильного специалиста или воинской части — для действующих военнослужащих.

Также необходимо предоставить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны либо справку о непосредственном участии в боевых действиях.

Как подать заявку

Подать заявку можно через специальную форму Министерства по делам ветеранов Украины или обратиться непосредственно к поставщику услуг с соответствующим заявлением и согласием на обработку персональных данных.

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военные ветераны

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