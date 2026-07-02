Бесплатная коррекция рубцов для ветеранов: кто может пройти лечение и как подать заявку
По инициативе Министерства по делам ветеранов Украины в 2026 году реализуется программа по предоставлению бесплатных услуг по коррекции рубцовых изменений кожи после травм и ожогов.
В Минветеранов сообщили, что на сегодняшний день лечение в рамках программы проходят 68 человек.
Кто может воспользоваться программой
Право на получение бесплатных услуг имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- военнослужащие, в том числе иностранцы и лица без гражданства, принимавшие участие в защите Украины;
- представители служб гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы и Управления специальных операций НАБУ;
- полицейские, выполняющие задачи в районах боевых действий или непосредственно участвующие в боевых действиях.
На каких условиях предоставляются услуги
В Минветеранов подчеркнули, что пройти лечение можно только после завершения всех этапов хирургического вмешательства, комбустиологической помощи и основного лечения.
Кроме того, рубцы должны быть полностью сформированы, а у пациента не должно быть противопоказаний к применению лазерной коррекции рубцовых изменений кожи.
Что входит в курс лечения
Программа предусматривает:
- первичную консультацию врача и составление индивидуального плана лечения;
- проведение процедур по коррекции рубцов с применением лазерной терапии и инъекционных методов;
- осмотр врача перед каждым сеансом;
- медицинское сопровождение на протяжении всего курса лечения;
- телемедицинские консультации при необходимости;
- обучение самостоятельному уходу за кожей;
- клиническая оценка результатов лечения;
- итоговая консультация с дальнейшими рекомендациями.
Какие документы необходимы
Для получения помощи необходимо предоставить направление от семейного врача, профильного специалиста или воинской части — для действующих военнослужащих.
Также необходимо предоставить паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны либо справку о непосредственном участии в боевых действиях.
Как подать заявку
Подать заявку можно через специальную форму Министерства по делам ветеранов Украины или обратиться непосредственно к поставщику услуг с соответствующим заявлением и согласием на обработку персональных данных.
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