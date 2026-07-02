Минобразования усиливает контроль, чтобы не допустить передачи земель госучреждений образования третьим лицам

После отдельного определения Верховного Суда МОН усилило контроль за использованием земель государственных учреждений образования.

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Министерство образования и науки усилило контроль за использованием земель учреждений образования во исполнение отдельного определения Верховного Суда.

В частности, во исполнение отдельного определения Верховного Суда от 29 октября 2025 года и определения о применении мер процессуального принуждения от 25 мая 2026 года по делу № 918/1181/24 МОН сообщило о проведении внутренней проверки причин невыполнения судебного решения в установленный срок, применении дисциплинарных мер к должностным лицам и принятии комплекса мер по недопущению подобных нарушений в будущем.

Министерство признало факт нарушения сроков информирования суда. По результатам проверки установлено, что ответственным структурным подразделением за подготовку ответа было Управление по вопросам государственного имущества и предприятий. Непосредственным исполнителем определили главного специалиста отдела по вопросам имущественных отношений, которая была уволена в конце января 2026 года. Вместе с тем Министерство отметило, что это не освобождает руководство подразделения от ответственности за ненадлежащий контроль за исполнением судебного решения.

В связи с этим Государственный секретарь МОН инициировал дисциплинарное производство в отношении начальника соответствующего управления. Дисциплинарной комиссии поручено провести соответствующее производство и предоставить предложения по результатам его рассмотрения.

Также Министерство сообщило о добровольной уплате штрафа в размере 9 984 грн, наложенного определением суда в качестве меры процессуального принуждения.

Кроме вопросов исполнения судебных решений, МОН проинформировало о мерах реагирования на обстоятельства, установленные Верховным Судом относительно использования земель аграрного профессионального колледжа.

По информации Министерства, колледж не обращался за согласованием договора о предоставлении услуг по обработке земель с обществом, поэтому никакого согласия на заключение такого договора орган управления не предоставлял.

МОН отметило, что еще в 2022 году обращалось в Фонд государственного имущества Украины относительно недопущения приватизации имущества колледжа и нарушения целостности земельного участка площадью 78,5 га. После выявления договоров с обществом, заключенных без согласования Министерства, оно обратилось в Офис Генерального прокурора относительно возможных противоправных действий должностных лиц учреждения образования.

В сообщении подчеркнуто, что на сегодняшний день Министерство не согласовывает договоры о совместной деятельности или иные сделки, которые фактически предусматривают передачу земельных участков государственных учреждений образования третьим лицам, поскольку такие договоры противоречат требованиям законодательства.

Во исполнение выводов Верховного Суда МОН также сообщило о введении системных превентивных мер. В частности, был усилен антикоррупционный контроль, всем руководителям подведомственных учреждений образования направлены разъяснения относительно порядка использования земель государственной собственности и запрета заключения притворных договоров, скрывающих аренду земельных участков.

Кроме того, аналогичные разъяснения направили руководителям областных государственных и военных администраций. В них подчеркнута недопустимость передачи земель государственных учреждений образования третьим лицам под видом гражданско-правовых договоров.

Для усиления контроля за использованием земель государственной собственности Министерство создало централизованную систему мониторинга в виде единой электронной базы данных, в которую учреждения образования обязаны вносить актуальную информацию об использовании земельных участков.

Также МОН сообщило о работе над решением проблемы финансирования обработки земель учреждений профессионального образования и подготовке предложений по оптимизации земельных банков тех учреждений, которые не имеют возможности самостоятельно обеспечивать их обработку.

Министерство проинформировало о формировании детального реестра использования земель учреждениями образования и передаче соответствующей информации в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций для осуществления парламентского контроля.

Своим сообщением МОН просит признать требования отдельного определения Верховного Суда от 29 октября 2025 года и определения от 25 мая 2026 года выполненными в полном объеме.

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