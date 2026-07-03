Если в одном производстве несколько преступлений, примирение с потерпевшим не поможет — Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил, когда статья 46 УК о примирении с потерпевшим не может быть применена.

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Верховный Суд коллегией судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда по результатам рассмотрения дела № 371/111/25 отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми двое обвиняемых были освобождены от уголовной ответственности за незаконное проникновение в жилище в связи с примирением с потерпевшим. Суд пришел к выводу, что применение статьи 46 Уголовного кодекса Украины невозможно, если в одном уголовном производстве лицу инкриминируется реальная совокупность нескольких уголовных правонарушений.

По материалам дела, двое мужчин обвинялись в незаконном проникновении в жилище, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Мироновский районный суд Киевской области освободил обоих обвиняемых от уголовной ответственности по эпизоду незаконного проникновения в жилище на основании статьи 46 УК Украины в связи с примирением с потерпевшим и закрыл производство в этой части.

В то же время рассмотрение обвинения по ч. 1 ст. 125 УК Украины было продолжено. Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Прокурор в кассационной жалобе указывал, что освобождение обвиняемых от уголовной ответственности является неправильным применением закона Украины об уголовной ответственности, поскольку данная норма может применяться к лицу, впервые совершившему уголовный проступок или неосторожное нетяжкое преступление. Вместе с тем обвиняемым инкриминируется совершение двух уголовных проступков при наличии признаков их реальной совокупности, совершенных с разрывом во времени, с разными объектами посягательства и разными потерпевшими, что, по мнению прокурора, исключает применение положений статьи 46 УК Украины.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд признал обоснованными доводы прокурора о том, что суды первой и апелляционной инстанций безосновательно освободили обвиняемых от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины на основании статьи 46 УК Украины.

Суд отметил, что статья 46 УК Украины предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности только при наличии определенных законом условий, одним из которых является совершение лицом уголовного проступка либо неосторожного нетяжкого преступления впервые.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что при применении статей 46, 33 и 35 УК Украины необходимо учитывать принцип презумпции невиновности, согласно которому виновность лица может быть установлена исключительно обвинительным приговором суда.

При этом суд указал, что необходимо разграничивать особенности применения статьи 46 УК Украины в случаях, когда лицу инкриминируется несколько самостоятельных уголовных правонарушений в одном уголовном производстве, и когда такие правонарушения являются предметом разных уголовных производств.

Если на момент решения вопроса о применении статьи 46 УК Украины другие деяния лица расследуются или рассматриваются в другом уголовном производстве и по ним отсутствует обвинительный приговор, суд может рассматривать деяние, являющееся предметом конкретного производства, как совершенное впервые. В противном случае суд фактически давал бы правовую оценку деяниям, которые не являются предметом рассмотрения, что противоречило бы принципу презумпции невиновности. Такой подход соответствует правовому выводу Объединенной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда, изложенному в постановлении от 14 сентября 2020 года по делу № 591/4366/18.

Вместе с тем, если несколько уголовных правонарушений рассматриваются в одном уголовном производстве, наличие признаков реальной совокупности исключает применение статьи 46 УК Украины.

Также, Верховный Суд подчеркнул, что сам по себе факт совершения уголовного правонарушения впервые не создает оснований для освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, если одновременно в том же уголовном производстве лицу инкриминируется другое самостоятельное уголовное правонарушение.

В данном деле, как установил Верховный Суд, согласно обвинительному акту обвиняемые 9 ноября 2024 года около 20:45 незаконно проникли в жилище, а примерно через пять минут по тому же адресу причинили легкие телесные повреждения двум потерпевшим. Эти отдельные деяния были квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 и ч. 1 ст. 125 УК Украины и образовывали реальную совокупность уголовных правонарушений в понимании статьи 33 УК Украины.

Суд подчеркнул, что в соответствии со статьей 35 УК Украины совокупность уголовных правонарушений учитывается не только при квалификации и назначении наказания, но и при решении вопроса о возможности освобождения лица от уголовной ответственности.

По выводу Верховного Суда, местный суд неправильно применил положения статьи 46 УК Украины, что привело к безосновательному освобождению обвиняемых от уголовной ответственности и закрытию уголовного производства в этой части. Апелляционный суд, в свою очередь, не устранил этих нарушений и ошибочно согласился с выводом о возможности считать уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162 УК Украины, совершенным впервые лишь из-за отсутствия обвинительного приговора по ч. 1 ст. 125 УК Украины.

Кассационный уголовный суд также подчеркнул, что оба обвинения рассматривались в рамках одного уголовного производства, а потому местный суд не был наделен полномочиями создавать процессуальные условия для применения статьи 46 УК Украины путем фактического выделения отдельных эпизодов, образующих реальную совокупность уголовных правонарушений.

Учитывая это, Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций неправильно применили закон Украины об уголовной ответственности и допустили существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, что стало основанием для отмены их решений и назначения нового рассмотрения дела в суде первой инстанции.

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