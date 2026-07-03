Павел Вовк: Решение Большой Палаты ВС стало следствием системного давления на судей, впереди — ЕСПЧ

Бывший глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк прокомментировал рассмотрение своего дела в Большой Палате Верховного Суда.

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Как уже рассказала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда рассматривала жалобу бывшего главы Окружного административного суда города Киева Павла Вовка на решение Высшего совета правосудия.

Глава ликвидированного Окружного административного суда города Киева Павел Вовк обжаловал решение об увольнении, указывая на системные и грубые нарушения Конституции и Конвенции по правам человека.

На этом фоне, как отмечала редакция, за стенами суда развернулась срежиссированная кампания давления на судей БП ВС, цель которой — заставить суд принять решение не на основе закона, а по указанию «общественности».

Публичные спекуляции на теме «распределения голосов» в Большой Палате и попытки настроить общество против судей являются прямым вмешательством в рассмотрение конкретного дела, а по словам самого Павла Вовка, информационное давление имеет единственную цель — неправомерно повлиять на судебный процесс в Большой Палате ВС.

В комментарии «Судебно-юридической газете» Павел Вовк впервые прокомментировал, как оценивает рассмотрение дела БП ВС.

Павел Вовк: Рассмотрение этого дела Большой Палатой Верховного Суда (БП ВС) следует оценивать сквозь призму системного давления и длительной информационно-манипулятивной кампании, инициированной кругом псевдообщественных организаций (в частности, «Де-юре», ЦПК и др.), которые открыто декларировали влияние на этот судебный процесс и хвастались этим в социальных сетях. К сожалению, БП ВС поддалась этому давлению, что является прямым свидетельством ее институциональной несостоятельности и ставит под обоснованное сомнение целесообразность существования этого органа вообще.

Указанные обстоятельства приобретают критическое значение с учетом того, что бывший глава ВС и секретарь палаты заключил соглашение со следствием и дал показания против ряда коллег, часть из которых получила подозрения, а другие, причастные к рассмотрению дела Жеваго, до сих пор находятся в составе БП ВС, что создает прямую зависимость этих судей от органа досудебного расследования (НАБУ) и нивелирует любые гарантии беспристрастности.

Несмотря на грубое внешнее влияние и давление, очевидное с точки зрения стороннего наблюдателя, судьи БП ВС не воспользовались предусмотренной законом обязанностью обратиться в ОГП и ВСП с соответствующими заявлениями. Это является не только подтверждением принятия решения под давлением, но и самостоятельным основанием для квалификации их действий как дисциплинарного проступка, что свидетельствует о системном нарушении процессуальных обязанностей.

В то же время, как указывал перед заседанием БП ВС Павел Вовк, в последние месяцы он и его коллеги стали объектом очередной системной медиаатаки, которая, по его убеждению, имеет одну цель — создать необъективный фон, иллюзию поддержки обществом деятельности и требований «общественности» и повлиять на судебный процесс в БП ВС.

Что вы можете рассказать относительно аргументов по делу?

Павел Вовк: Аргументация позиции является юридически взвешенной и полностью обоснованной. Несостоятельность БП ВС дать надлежащую правовую оценку доводам свидетельствует о деградации профессиональных стандартов, обусловленной страхом перед «проверками добропорядочности», что не имеет никакого отношения к верховенству права. Фактически мы наблюдаем подмену правосудия политической конъюнктурой.

Факт остается безусловным: сведения, полученные в рамках НСРД, должны использоваться исключительно для целей уголовного производства. Их разглашение допускается только в отношении лиц, непосредственно вовлеченных в него, а не по усмотрению очередного непрофессионального детектива.

Очевидно, что даже представители научно-консультативного совета ВС разделяют эту позицию. Как мы с вами могли ознакомиться из новостной ленты ВС. Однако аргументы ученых игнорируются в пользу фейсбучных «экспертиз» псевдоактивистов, апеллирующих к посольствам. Такая практика абсурдна: если решающую роль играют не научные выводы, а публичные манипулятивные посты псевдообщественных организаций, деятельность Научно-консультативного совета ВС теряет смысл, и его логично ликвидировать, заменив на «совет активистов» для директивных указаний судьям.

В то же время мы являемся свидетелями откровенно манипулятивной практики ВСП, которая приостанавливает дисциплинарные производства в ожидании решений судов, в частности и ВАКС, когда это представляется ей целесообразным, и прибегает к абстрактным мантрам об «автономности», когда это ей также выгодно. Эта выборочность является грубым нарушением принципа правовой определенности.

Отдельным проявлением цинизма является то, что при аналогичных обстоятельствах (фигурирование в НСРД) ВСП применяет самые строгие взыскания к судьям, но поддерживает кандидатуру Максима Пампуры на должность руководителя ГСА, несмотря на те же риски. Это прямое свидетельство двойных стандартов.

Полностью обоснована и аргументация истца относительно исчисления сроков применения дисциплинарных взысканий, которые истекли, а также относительно применения и цитирования ВСП нерелевантной практики ЕСПЧ и игнорирования релевантной практики Европейского суда и Суда справедливости ЕС.

В целом же деятельность БП ВС — это коллективная безответственность, мотивированная страхом, и отказ от надлежащего анализа логических доводов, что делает ее неспособной к правосудию. В экспертной среде обоснованно и небезосновательно ставится под сомнение конституционность этой институции. Поэтому судьям следует обращаться с соответствующими конституционными жалобами.

Оппоненты такого подхода считают, что выборочное использование материалов НСРД, не получивших судебной оценки, в дисциплинарных делах выглядит как «быстрый механизм реагирования» на судейские нарушения. Что вы можете сказать об этом?

Павел Вовк: Действующим законодательством предусмотрен единственный законный алгоритм действий в подобных случаях — отстранение судьи от должности исключительно на основании мотивированного ходатайства прокурора. Далее — в случае обвинительного приговора полномочия судьи прекращаются автоматически на этом основании. В случае оправдания дисциплинарное производство может осуществляться даже по фактам, признанным судом недостаточными для уголовного обвинения, — и это полностью согласуется с практикой ЕСПЧ и принципом презумпции невиновности.

Все остальное, предлагаемое так называемыми «оппонентами», — это выборочное применение права и грубые двойные стандарты, о системном характере которых я уже подробно сказал выше. Любое отклонение от этого порядка является сознательным нарушением процессуального закона и нивелированием гарантий независимости судей.

В то же время БП ВС не только уклонилась от объективной оценки системных нарушений со стороны дисциплинарной палаты и ВСП, но и фактически легитимизировала их, продемонстрировав замену принципа верховенства права ситуативными и конъюнктурными подходами.

Из принятого решения усматривается отрицание очевидных нарушений Конституции Украины; цитирование не действующих норм закона; пустое цитирование норм закона с логическими ошибками и без корреляции с выводами; отсутствие мотивов отклонения части моих доводов иска; грубое игнорирование отдельных фактов; ссылки на ЕСПЧ, который не имеет отношения к этим правоотношениям; игнорирование указанных решений; игнорирование наших ссылок на решения КСУ. Все это в совокупности свидетельствует о том, что это не суд и не правосудие.

2/3 решения — это цитирование текста решения дисциплинарной палаты и ВСП, в том числе отдельных выборочных скомпилированных материалов НСРД, относительно которых есть доказательства фальсификации.

Очевидно, отсутствие аргументации по опровержению моих доводов БП ВС решила заменить информацией из сфальсифицированных и не оцененных материалов НСРД с единственной целью — создание негативного образа заявителя для оправдания своей неспособности оценивать обстоятельства и факты беспристрастно, объективно и на основании закона.

Каковы ваши дальнейшие юридические действия?

Павел Вовк: Перспективным механизмом с учетом значительного количества нарушений и обстоятельств рассмотрения дела является обращение в ЕСПЧ. Осознавая длительность процедуры, актуальным для государства является механизм регресса: суммы компенсаций, присужденные ЕСПЧ, должны взыскиваться в порядке регресса с конкретных должностных лиц, действиями или бездействием которых были вызваны нарушения, а не за счет налогоплательщиков.

Кроме того, поскольку я не ограничен рамками судейской этики, буду активнее публично информировать о нарушениях со стороны ВККС/ВСП и других органов, которые сознательно замалчиваются псевдоактивистскими структурами.

Общество имеет легитимный запрос на критический анализ псевдореформаторской деятельности этих структур, и этот запрос требует консолидации всех умеренных граждан, заинтересованных в реальном, а не декларативном правосудии.

Наш путь далее — подача конституционной жалобы и жалобы в ЕСПЧ. В то же время можно констатировать, что судебная реформа Порошенко почти уничтожила правосудие в стране, что он, собственно, ощущает и на себе.

Как вы оцениваете текущую деятельность ВСП?

Павел Вовк: Прежде всего следует отметить, что, несмотря на то что БП ВС часто боится выносить законные решения по искам против ВСП, чтобы не навлечь на себя гнев активистов и НАБУ, такие решения все же существуют.

Что также свидетельствует о том, что Высший совет правосудия или его должностные лица принимают незаконные решения.

В целом мы видим и хамское поведение руководства ВСП по отношению к судьям и заявителям, заинтересованность отдельных членов не проявлять активную позицию при рассмотрении дисциплинарных дел, поскольку их в первую очередь интересуют личные карьерные вопросы, я говорю об участии членов ВСП и их родственников в конкурсах на должности в апелляционных судах.

Общеизвестно, что эта процедура предусматривает оценку так называемого ОСД, которую контролирует господин Жернаков, к которому имеет отношение и господин Маселко.

Отдельно стоит упомянуть вопрос легитимности отдельных членов ВСП, поскольку, например, господин Д. Лукьянов не может считаться избранным членом ВСП от съезда ученых, так как он не набрал половины голосов делегатов. Тем не менее он был зачислен в штат ВСП и вместо добросовестного выполнения обязанностей занимался продвижением родственников.

Одновременно господин Маселко делает вид, что не имеет конфликта интересов относительно судей ОАСК, несмотря на его прежние заявления. Это ложь, и он имел влияние на рассмотрение моей дисциплинарной жалобы.

Ранее я общался с экс-главой ВС Всеволодом Князевым, и он подтверждал, что Маселко обращался к нему по моему делу.

Мы можем констатировать, что эти лица не являются независимыми и объективными.

В то же время недавнее решение БП ВС относительно незаконных действий главы ВСП Г. Усыка подтверждает системные нарушения со стороны ВСП.

История уже демонстрировала прецеденты люстрации. Обоснованно прогнозирую, что действующих представителей ВСП и БП ВС ожидает аналогичная судьба.