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Два человека с одинаковым стажем могут получать разные пенсии — почему так происходит

07:18, 4 июля 2026
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Одинаковый страховой стаж не гарантирует одинаковую пенсию — решающее значение имеют и доходы, с которых уплачивались взносы.
Два человека с одинаковым стажем могут получать разные пенсии — почему так происходит
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Размер пенсии по возрасту определяется не по единой фиксированной сумме, а по специальной формуле, установленной законом. На конечный размер выплат влияют страховой стаж, уровень официальной заработной платы и ряд других показателей.

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«Судебно-юридическая газета» проанализировала нормы законодательства и рассказывает, как именно рассчитывается пенсия, какие доходы учитываются при расчете и в каких случаях возможен последующий перерасчет.

По какой формуле рассчитывают пенсию по возрасту

Порядок определения размера пенсии по возрасту установлен статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Формула расчета состоит из двух основных показателей:

  • заработной платы застрахованного лица, которая определяется в соответствии со статьей 40 Закона;
  • коэффициента страхового стажа, который рассчитывается согласно статье 25 Закона.

Таким образом, размер пенсии определяется индивидуально для каждого лица и зависит прежде всего от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Какую заработную плату учитывают при назначении пенсии

Для расчета пенсии используется заработная плата, которая определяется как произведение:

  • среднего показателя заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии;
  • индивидуального коэффициента заработной платы лица.

Индивидуальный коэффициент рассчитывается как среднеарифметическое значение коэффициентов заработной платы за каждый месяц страхового стажа, который учитывается при назначении пенсии.

Если на день назначения пенсии еще отсутствуют официальные данные о средней заработной плате в Украине за три предыдущих года, для расчета используются имеющиеся показатели. После появления необходимых данных пенсия подлежит перерасчету.

За какой период учитывается заработок

По общему правилу при расчете пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года, на основании данных системы персонифицированного учета.

Вместе с тем закон позволяет по желанию лица учесть также заработную плату за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов. Это возможно только при условии, что справка о таком заработке подтверждена первичными документами.

Как определяется коэффициент заработной платы

Коэффициент заработной платы за каждый месяц определяется путем соотношения суммы заработной платы лица, с которой были уплачены страховые взносы, к средней заработной плате в Украине, с которой за этот же месяц также уплачивались страховые взносы.

Механизм расчета показателей средней заработной платы для исчисления пенсии определен Порядком, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 1 февраля 2008 года № 4-4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22 февраля 2008 года за № 146/14837.

Как рассчитывается страховой стаж

Страховой стаж определяется в месяцах за весь период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается как соотношение общего количества месяцев страхового стажа к 1200.

При этом и коэффициент страхового стажа, и коэффициент заработной платы рассчитываются с округлением до пяти знаков после запятой.

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