Двоє людей із однаковим стажем можуть отримувати різні пенсії — чому так відбувається

Однаковий страховий стаж не гарантує однакову пенсію — вирішальне значення мають і доходи, з яких сплачувалися внески.

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Розмір пенсії за віком визначають не за єдиною фіксованою сумою, а за спеціальною формулою, встановленою законом. На кінцевий розмір виплат впливають страховий стаж, рівень офіційної заробітної плати та низка інших показників.

«Судово-юридична газета» проаналізувала норми законодавства та розповідає, як саме обчислюється пенсія, які доходи враховуються під час розрахунку та в яких випадках можливий подальший перерахунок.

За якою формулою обчислюють пенсію за віком

Порядок визначення розміру пенсії за віком встановлений статтею 27 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Формула розрахунку складається з двох основних показників:

заробітної плати застрахованої особи, яка визначається відповідно до статті 40 Закону;

коефіцієнта страхового стажу, що обчислюється згідно зі статтею 25 Закону.

Таким чином, розмір пенсії визначається індивідуально для кожної особи та залежить насамперед від тривалості страхового стажу і величини заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Яку заробітну плату враховують для призначення пенсії

Для обчислення пенсії використовується заробітна плата, яка визначається як добуток:

середнього показника заробітної плати в Україні, з якої сплачувалися страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії;

індивідуального коефіцієнта заробітної плати особи.

Індивідуальний коефіцієнт розраховують як середньоарифметичне значення коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць страхового стажу, який враховується під час призначення пенсії.

Якщо на день призначення пенсії ще відсутні офіційні дані про середню заробітну плату в Україні за три попередні роки, для розрахунку використовують наявні показники. Після появи необхідних даних пенсія підлягає перерахунку.

За який період враховують заробіток

За загальним правилом для розрахунку пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року, на підставі даних системи персоніфікованого обліку.

Разом із тим закон дозволяє за бажанням особи врахувати також заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 30 червня 2000 року незалежно від перерв. Це можливо лише за умови, що довідку про такий заробіток підтверджено первинними документами.

Як визначають коефіцієнт заробітної плати

Коефіцієнт заробітної плати за кожен місяць визначають шляхом співвідношення суми заробітної плати особи, з якої були сплачені страхові внески, до середньої заробітної плати в Україні, з якої за цей самий місяць також сплачувалися страхові внески.

Механізм розрахунку показників середньої заробітної плати для обчислення пенсії визначений Порядком, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 1 лютого 2008 року № 4-4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 року за № 146/14837.

Як обчислюють страховий стаж

Страховий стаж визначається у місяцях за весь період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Коефіцієнт страхового стажу розраховується як співвідношення загальної кількості місяців страхового стажу до 1200.

Водночас і коефіцієнт страхового стажу, і коефіцієнт заробітної плати обчислюються із заокругленням до п'яти знаків після коми.

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