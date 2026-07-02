Водіїв можуть штрафувати на 34 тисячі гривень за автомобілі, які звуком нагадують шахеди

Через ревіння «прямотоків», яке люди нерідко сприймають як політ дронів чи ракет, можуть запровадити жорсткіші правила контролю.

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Гучні автомобілі та мотоцикли з переобладнаними вихлопними системами знову опинилися в центрі уваги. В умовах повномасштабної війни їхній звук нерідко нагадує політ російських ударних безпілотників типу «шахед» або ракети, через що викликає паніку та додатковий стрес серед людей. В Україні вже пропонують запровадити окрему відповідальність за експлуатацію таких транспортних засобів, а тепер уряд закликають посилити державний контроль за ними під час воєнного стану.

На розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт №9564 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення адміністративної відповідальності за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму». Документ пропонує встановити окрему адміністративну відповідальність для водіїв автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами.

Водночас на розгляд Кабміну подали петицію №41/010238-26еп, у якій пропонують посилити державний контроль за експлуатацією транспортних засобів із надмірно гучними або незаконно переобладнаними вихлопними системами на період дії воєнного стану.

Чому гучні вихлопи під час війни знову стали предметом обговорення

В умовах повномасштабної війни та регулярних ракетних і дронових атак звуки автомобілів і мотоциклів із так званими «прямотоками» або іншими шумними вихлопними системами нерідко сприймаються як вибухи, робота засобів ураження або політ ударних безпілотників.

Це створює додаткове психологічне навантаження на населення, викликає паніку та особливо негативно впливає на дітей, людей похилого віку, ветеранів, військовослужбовців, осіб з інвалідністю, а також громадян, які пережили травматичні події.

Крім того, у петиції нагадується, що відповідно до Закону України «Про дорожній рух» до участі в дорожньому русі допускаються лише технічно справні транспортні засоби, а їхня конструкція має відповідати встановленим вимогам безпеки. Самовільне переобладнання вихлопної системи, яке призводить до перевищення допустимого рівня шуму, на думку автора, суперечить вимогам законодавства та створює незручності для суспільства.

Чого вимагають від Кабміну: чотири кроки для боротьби з «прямотоками»

Уряду просять:

доручити Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції посилити контроль за експлуатацією транспортних засобів із незаконно переобладнаними або надмірно гучними вихлопними системами, особливо під час воєнного стану;

опрацювати внесення змін до нормативно-правових актів для створення більш ефективного механізму контролю та відповідальності за експлуатацію транспортних засобів, рівень шуму яких перевищує встановлені норми або які обладнані незаконно переобладнаними вихлопними системами;

розглянути можливість запровадження на період воєнного стану додаткових обмежень щодо експлуатації транспортних засобів із надмірно гучними вихлопними системами, за винятком транспортних засобів сил безпеки і оборони, аварійно-рятувальних служб та інших спеціальних служб;

забезпечити проведення інформаційної кампанії щодо неприпустимості експлуатації транспортних засобів, які створюють надмірний шум та негативно впливають на психологічний стан населення.

На думку автора петиції, реалізація цих заходів сприятиме захисту психічного здоров'я громадян, підвищенню рівня громадської безпеки, зменшенню шумового забруднення та забезпеченню належного правопорядку під час воєнного стану.

Штраф до 34 тисяч гривень і позбавлення прав: що передбачає законопроєкт

Законопроєкт №9564 пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 121-4, яка встановлюватиме окрему відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

За перше порушення пропонується встановити штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 17 тисяч гривень.

Якщо водій повторно протягом року вчинить таке саме порушення, штраф може зрости до 34 тисяч гривень. Крім того, суд зможе позбавити порушника права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Чому звук «прямотоків» порівнюють із польотом «Шахедів»

Останніми роками серед частини водіїв поширилося втручання у систему вихлопних газів транспортних засобів. Найчастіше йдеться про встановлення «прямоточних» глушників, подвійних спортивних вихлопних систем та інших технічних пристроїв, які не передбачені конструкцією транспортного засобу та його виробником.

На думку ініціаторів документа, такі зміни значно збільшують шум від роботи двигуна, порушують тишу та спокій громадян, а в умовах воєнного стану можуть бути схожими на звук ворожих безпілотників типу «Шахед» або ракет, викликаючи додаткову тривогу серед населення та відволікаючи військовослужбовців і правоохоронців від виконання завдань із захисту держави.

Схожу позицію раніше висловлювали і в Міністерстві внутрішніх справ. Там зазначали, що ревіння окремих транспортних засобів дуже схоже на звук польоту безпілотника або ракети, тому запровадження окремої відповідальності має сприяти захисту громадян в умовах повномасштабної війни.

Поліція, суд і евакуатор: які ще нововведення пропонують

Окрім нової статті в Кодексі України про адміністративні правопорушення, законопроєкт передбачає зміни до Закону України «Про дорожній рух», відповідно до яких водії будуть зобов'язані не допускати керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму в межах населених пунктів.

Також пропонується доповнити перелік підстав для заборони експлуатації транспортних засобів. Однією з таких підстав може стати перевищення допустимого рівня шуму.

Крім того, зміни планують внести до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», якими пропонується прямо встановити обов'язок не допускати керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням допустимого рівня шуму в межах населених пунктів.

Законопроєкт також передбачає, що справи про перше порушення розглядатимуть органи Національної поліції, а у разі повторного порушення протягом року — суд. Крім того, поліцейським пропонують надати право тимчасово затримувати такі транспортні засоби шляхом блокування або доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку у випадках, передбачених законом.

На думку авторів законопроєкту, чинне законодавство не містить чіткої та прямої відповідальності саме за експлуатацію транспортних засобів із надмірним рівнем шуму, тому проблему пропонується врегулювати окремою нормою Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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