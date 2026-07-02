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Яка різниця між ветераном війни та УБД – роз'яснення

21:43, 2 липня 2026
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Від офіційно визначеної категорії залежить право на пільги, соціальні гарантії та інші види державної підтримки.
Яка різниця між ветераном війни та УБД – роз'яснення
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Поняття «ветеран війни» та «учасник бойових дій» мають різне значення і не є взаємозамінними, пояснив Сумський обласний ТЦК та СП.

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Хто належить до ветеранів війни

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ветерани війни поділяються на три основні категорії:

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасники війни.

Хто має статус учасника бойових дій

До учасників бойових дій належать військовослужбовці та інші особи, які безпосередньо брали участь у виконанні бойових завдань.

Особи з інвалідністю внаслідок війни — це ті, хто отримав поранення, контузії або захворювання під час захисту України, що призвели до встановлення інвалідності.

До учасників війни належать громадяни, які виконували завдання із забезпечення оборони держави, однак безпосередньої участі в бойових діях не брали.

Від статусу залежить обсяг пільг

У ТЦК наголосили, що під час оформлення пільг чи соціальних гарантій необхідно звертати увагу на те, для якої саме категорії ветеранів вони передбачені.

Права, пільги та інші види державної підтримки визначаються не загальним поняттям «ветеран війни», а конкретним статусом, установленим законом.

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