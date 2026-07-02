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В чём разница между ветераном войны и участником боевых действий — разъяснение

21:43, 2 июля 2026
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От официально установленной категории зависит право на льготы, социальные гарантии и другие виды государственной поддержки.
В чём разница между ветераном войны и участником боевых действий — разъяснение
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Понятия «ветеран войны» и «участник боевых действий» имеют разное значение и не являются взаимозаменяемыми, пояснил Сумской областной ТЦК и СП

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Кто относится к ветеранам войны

В соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», ветераны войны делятся на три основные категории:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • участники войны.

Кто имеет статус участника боевых действий

К участникам боевых действий относятся военнослужащие и другие лица, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач.

Лица с инвалидностью вследствие войны — это те, кто получил ранения, контузии или заболевания во время защиты Украины, которые привели к установлению инвалидности.

К участникам войны относятся граждане, выполнявшие задачи по обеспечению обороны государства, однако непосредственного участия в боевых действиях не принимавшие.

От статуса зависит объем льгот

В ТЦК подчеркнули, что при оформлении льгот или социальных гарантий необходимо обращать внимание на то, для какой именно категории ветеранов они предусмотрены.

Права, льготы и другие виды государственной поддержки определяются не общим понятием «ветеран войны», а конкретным статусом, установленным законом.

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