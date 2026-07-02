В чём разница между ветераном войны и участником боевых действий — разъяснение
Понятия «ветеран войны» и «участник боевых действий» имеют разное значение и не являются взаимозаменяемыми, пояснил Сумской областной ТЦК и СП
Кто относится к ветеранам войны
В соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», ветераны войны делятся на три основные категории:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- участники войны.
Кто имеет статус участника боевых действий
К участникам боевых действий относятся военнослужащие и другие лица, которые непосредственно участвовали в выполнении боевых задач.
Лица с инвалидностью вследствие войны — это те, кто получил ранения, контузии или заболевания во время защиты Украины, которые привели к установлению инвалидности.
К участникам войны относятся граждане, выполнявшие задачи по обеспечению обороны государства, однако непосредственного участия в боевых действиях не принимавшие.
От статуса зависит объем льгот
В ТЦК подчеркнули, что при оформлении льгот или социальных гарантий необходимо обращать внимание на то, для какой именно категории ветеранов они предусмотрены.
Права, льготы и другие виды государственной поддержки определяются не общим понятием «ветеран войны», а конкретным статусом, установленным законом.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.