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Человека исключили с учета из-за тяжкого преступления, но в Резерв+ он снова стал военнообязанным: суд проверял ТЦК

16:26, 2 июля 2026
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Человек, исключенный за тяжкое преступление, обратился в суд из-за изменения данных в реестре «Оберіг».
Человека исключили с учета из-за тяжкого преступления, но в Резерв+ он снова стал военнообязанным: суд проверял ТЦК
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Пятый апелляционный административный суд оставил без изменений решение, которым частично удовлетворен иск относительно сведений в Реестре «Оберіг» и бездействия территориального центра комплектования.

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Истец настаивал, что в 2022 году был исключен с воинского учета на основании пункта 6 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» как лицо, осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого преступления, однако в 2025 году его статус в реестре был изменен. Суды указали на отсутствие надлежащего рассмотрения его заявления, что стало основанием для признания бездействия противоправным.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие территориального центра комплектования относительно невнесения изменений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберіг» и обязать внести сведения о его исключении с воинского учета.

Как установлено судами, 9 августа 2022 года истец был исключен с воинского учета на основании пункта 6 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с тем, что он ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. В дальнейшем в электронном военно-учетном документе, сформированном через приложение «Резерв+», в 2025 году отображались различные сведения о его статусе — сначала как «не военнообязанный», а затем как «военнообязанный».

18 июля 2025 года истец подал заявление в территориальный центр комплектования о внесении изменений в реестр и восстановлении сведений об исключении его с воинского учета. Заявление было получено, однако доказательств его рассмотрения либо предоставления ответа ответчик не представил.

Решением суда первой инстанции бездействие в части нерассмотрения заявления признано противоправным, а орган обязали рассмотреть обращение и предоставить ответ. В части требований о непосредственном внесении изменений в реестр отказано.

Оценка апелляционного суда

Коллегия судей согласилась, что исключение истца с воинского учета в 2022 году было осуществлено на законных основаниях, предусмотренных пунктом 6 части 6 статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», в связи с ранее вынесенным приговором за тяжкое или особо тяжкое преступление.

Суд отметил, что орган ведения Реестра обязан обеспечивать актуальность данных и рассматривать обращения граждан относительно их исправления. В данном деле отсутствуют доказательства надлежащего рассмотрения заявления истца от 18 июля 2025 года и принятия какого-либо решения по его результатам.

В то же время апелляционный суд подчеркнул, что требование о прямом обязании внести изменения в Реестр без предварительного рассмотрения заявления выходит за пределы надлежащего способа защиты, поскольку такие действия осуществляются уполномоченным органом в рамках установленной процедуры.

Доводы апелляционной жалобы признаны такими, что не опровергают выводов суда первой инстанции и фактически сводятся к переоценке установленных обстоятельств дела № 400/10174/25.

Решение суда

Апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Николаевского окружного административного суда от 11 марта 2026 года — без изменений. Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и не подлежит обжалованию, кроме случаев, прямо предусмотренных Кодексом административного судопроизводства Украины.

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