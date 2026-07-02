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Украину 3 июля накроют дожди, грозы и шквалы: жара начнет отступать

21:00, 2 июля 2026
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Жара начнет постепенно отступать.
Украину 3 июля накроют дожди, грозы и шквалы: жара начнет отступать
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В пятницу, 3 июля, из-за прохождения холодного атмосферного фронта в большинстве регионов Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, без существенных осадков останется лишь восток страны.

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Во время гроз возможны шквалы, что связано со значительными температурными контрастами и жаркой погодой.

В то же время жара начнет постепенно отступать. В западных областях, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях температура воздуха днем составит комфортные +24…+29 °C.

На остальной территории Украины сохранится жаркая погода — +30…+34 °C.

В Киеве 3 июля прогнозируются кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы. После температуры выше +30 °C воздух остынет примерно до +27 °C. В дальнейшем ожидается поступление еще более прохладной и комфортной воздушной массы.

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