Иностранец предстанет перед судом за продажу фиктивного бронирования в Харькове

Делец обещал оформить заграничную командировку в одну из стран Европы «в один конец».

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В Харькове перед судом предстанет 55-летний гражданин Азербайджана, которого обвиняют в организации схемы незаконной переправки военнообязанного за границу под видом трудоустройства в государственное учреждение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте 2026 года мужчина, занимавшийся продажей меховых изделий на рынке «Барабашово», услышал разговор посетительницы о проблемах ее знакомого с получением отсрочки от военной службы. После этого он установил контакт с женщиной и предложил «помощь» в решении вопроса.

Во время личной встречи он заявил, что якобы имеет влияние на должностных лиц одного из государственных учреждений в Харькове и может организовать фиктивное трудоустройство, которое обеспечит бронирование. При этом подчеркивал, что фактически работать не нужно.

Также фигурант пообещал оформить зарубежную командировку в одну из стран Европы «в один конец». По версии следствия, он убеждал, что уже помогал другим «клиентам», и утверждал, что самостоятельный выезд за границу без его участия невозможен.

В ходе подготовки схемы мужчина требовал копии документов для проверки возможности ее реализации и оценил свои «услуги» в 20 тысяч долларов США, которые должны были быть переданы заранее.

Правоохранители задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денег и сообщили о подозрении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», на Львовщине правоохранители разоблачили группу лиц, которые ввозили подержанные автомобили в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооружённых сил Украины, а затем продавали их через онлайн-площадки. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

При пересечении границы Украины участники схемы декларировали автомобили как гуманитарную помощь для Вооружённых сил Украины. Чтобы избежать уплаты таможенных платежей, они подавали в таможенные органы документы с недостоверными данными и получали льготный режим ввоза.

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