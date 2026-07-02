  1. В Україні

Іноземець постане перед судом за продаж фіктивного бронювання у Харкові

18:52, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Ділок обіцяв оформити закордонне відрядження до однієї з країн Європи «в один кінець».
Іноземець постане перед судом за продаж фіктивного бронювання у Харкові
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові перед судом постане 55-річний громадянин Азербайджану, якого обвинувачують в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон під виглядом працевлаштування до державної установи.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2026 року чоловік, який займався продажем хутряних виробів на ринку Барабашово, почув розмову відвідувачки про проблеми її знайомого з отриманням відстрочки від військової служби. Після цього він встановив контакт із жінкою та запропонував «допомогу» у вирішенні питання.

Під час особистої зустрічі він заявив, що нібито має вплив на посадових осіб однієї з державних установ у Харкові може організувати фіктивне працевлаштування, яке забезпечить бронювання. При цьому підкреслював, що фактично працювати не потрібно.

Також фігурант пообіцяв оформити закордонне відрядження до однієї з країн Європи «в один кінець». За версією слідства, він переконував, що вже допомагав іншим «клієнтам», і стверджував, що самостійний виїзд за кордон без його участі неможливий.

Під час підготовки схеми чоловік вимагав копії документів для перевірки можливості її реалізації та оцінив свої «послуги» у 20 тисяч доларів США, які мали бути передані заздалегідь.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів та повідомили про підозру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів,  подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Харків війна мобілізація бронювання

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи може військова частина зайняти приватний будинок: які права має власник

Чи можуть військові без згоди власника зайти до приватного будинку під час воєнного стану, коли це дозволяє закон і які права у такій ситуації мають власники житла – розбираємося на підставі Конституції, законодавства та позиції Верховного Суду.

Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС

ВРП підтримала призначення Наталії Дорошенко до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Антикорупційна стратегія: урядова версія робить ставку на цифровізацію та інституційну стійкість проте оминає політичні ризики

Аналіз альтернативної стратегії виявляє розбіжності з рекомендаціями Європейської Комісії щодо реформи прокуратури та ДБР.

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]