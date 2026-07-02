Іноземець постане перед судом за продаж фіктивного бронювання у Харкові

Ділок обіцяв оформити закордонне відрядження до однієї з країн Європи «в один кінець».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові перед судом постане 55-річний громадянин Азербайджану, якого обвинувачують в організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаного за кордон під виглядом працевлаштування до державної установи.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні 2026 року чоловік, який займався продажем хутряних виробів на ринку Барабашово, почув розмову відвідувачки про проблеми її знайомого з отриманням відстрочки від військової служби. Після цього він встановив контакт із жінкою та запропонував «допомогу» у вирішенні питання.

Під час особистої зустрічі він заявив, що нібито має вплив на посадових осіб однієї з державних установ у Харкові може організувати фіктивне працевлаштування, яке забезпечить бронювання. При цьому підкреслював, що фактично працювати не потрібно.

Також фігурант пообіцяв оформити закордонне відрядження до однієї з країн Європи «в один кінець». За версією слідства, він переконував, що вже допомагав іншим «клієнтам», і стверджував, що самостійний виїзд за кордон без його участі неможливий.

Під час підготовки схеми чоловік вимагав копії документів для перевірки можливості її реалізації та оцінив свої «послуги» у 20 тисяч доларів США, які мали бути передані заздалегідь.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України одразу після отримання коштів та повідомили про підозру.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на Львівщині правоохоронці викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики. Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.