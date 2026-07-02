На Рівненщині на залізничному переїзді маршрутка потрапила під поїзд, є загиблі і травмовані

За попередніми даними, в результаті ДТП троє людей загинули, ще кілька отримали травми.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом.Про це повідомили в «Укрзалізниці».

За попередньою інформацією, серед пасажирів маршрутного мікроавтобуса є загиблі та постраждалі. У зв’язку з аварією рух на відповідній ділянці залізниці тимчасово обмежено.

Як повідомили в поліції Рівненської області, ДТП сталася 2 липня близько 13:55 у селищі Квасилів Рівненського району.

За наявною інформацією, внаслідок зіткнення загинули троє людей.

Крім того, є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці аварії працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.