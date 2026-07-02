На Рівненщині на залізничному переїзді маршрутка потрапила під поїзд, є загиблі і травмовані
На залізничному переїзді в Рівненській області сталося зіткнення маршрутного мікроавтобуса з поїздом.Про це повідомили в «Укрзалізниці».
За попередньою інформацією, серед пасажирів маршрутного мікроавтобуса є загиблі та постраждалі. У зв’язку з аварією рух на відповідній ділянці залізниці тимчасово обмежено.
Як повідомили в поліції Рівненської області, ДТП сталася 2 липня близько 13:55 у селищі Квасилів Рівненського району.
За наявною інформацією, внаслідок зіткнення загинули троє людей.
Крім того, є травмовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.
Наразі на місці аварії працюють поліцейські та всі екстрені служби. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
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