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Смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Ровенской области: маршрутка попала под поезд

15:07, 2 июля 2026
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По предварительным данным, в результате ДТП три человека погибли, ещё несколько получили травмы.
Смертельное ДТП на железнодорожном переезде в Ровенской области: маршрутка попала под поезд
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На железнодорожном переезде в Ровенской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с поездом. Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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По предварительной информации, среди пассажиров маршрутного микроавтобуса есть погибшие и пострадавшие. В связи с аварией движение на соответствующем участке железной дороги временно ограничено.

Как сообщили в полиции Ровенской области, ДТП произошло 2 июля около 13:55 в поселке Квасилов Ровенского района.

По имеющейся информации, в результате столкновения погибли три человека.

Кроме того, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские и все экстренные службы. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

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полиция ДТП Ровно Укрзализныця

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