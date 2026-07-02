Верховный Суд пояснил, кто должен отвечать за невыплаченную зарплату работнику банка в процессе ликвидации

В трудовых спорах между банком, находящимся в стадии ликвидации, и его работником надлежащим ответчиком является банк, а не Фонд гарантирования вкладов физических лиц или его уполномоченное лицо.

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Банк, который выводится с рынка, до момента государственной регистрации его прекращения не лишен правосубъектности и остается самостоятельным участником правоотношений. Поскольку трудовые отношения возникают непосредственно между работником и банком как юридическим лицом, именно к банку должны предъявляться требования относительно выполнения обязанностей работодателя. Фонд гарантирования вкладов физических лиц и его уполномоченное лицо лишь представляют банк и выполняют функции его органов управления, поэтому они не приобретают самостоятельных прав и обязанностей в этих правоотношениях.

Таких выводов пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Обстоятельства дела

Истец обратилась в суд с иском к Фонду гарантирования вкладов физических лиц и его уполномоченному лицу на осуществление ликвидации банка, требуя выдать ей трудовую книжку, приказ об увольнении в связи с нарушением работодателем законодательства о труде и взыскать задолженность по заработной плате и осуществить компенсационные выплаты. Она обосновала требования тем, что после введения в учреждении простоя выплаты прекратились, а ее заявление об увольнении по собственному желанию было проигнорировано.

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, частично удовлетворил иск. Суды установили факт нарушения трудовых прав работницы и возложили обязанность по выдаче документов и осуществлению денежных выплат непосредственно на Фонд и его уполномоченное лицо, считая их надлежащими ответчиками по делу.

Выводы ВС

КГС ВС отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое постановление об отказе в удовлетворении иска к Фонду и его уполномоченному лицу. Суд кассационной инстанции констатировал, что возложение ответственности за невыплату заработной платы непосредственно на Фонд и ликвидатора банка является ошибочным, поскольку не учитывает правовую природу представительства банка, который выводится с рынка.

Согласно ч. 1 ст. 21 КЗоТ Украины трудовой договор — это соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом либо физическим лицом, по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а собственник предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган либо физическое лицо обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Обосновывая правовую позицию, КГС ВС разъяснил, что банк в процедуре ликвидации до момента государственной регистрации его прекращения не лишен правосубъектности и остается самостоятельным участником правоотношений. В этих отношениях Фонд и его уполномоченное лицо действуют исключительно как представители банка, выполняя функции его органов управления на основании закона. Поскольку они не выступают как самостоятельные субъекты (работодатели), то и обязательства по взысканию задолженности или выдаче трудовой книжки должны возлагаться именно на банк.

Согласно ч. 3 ст. 37 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» уполномоченное лицо Фонда действует от имени банка в пределах полномочий Фонда.

КГС ВС подчеркнул, что определение ответчиков в иске является правом истца, однако установление их надлежащести — обязанность суда, которая выполняется при рассмотрении дела. Учитывая, что требования были заявлены к представителям (самому Фонду и уполномоченному лицу Фонда на ликвидацию банка) вместо банка как самостоятельного юридического лица и работодателя истца, КГС ВС по делу № 761/36941/20 отметил, что предъявление иска к ненадлежащему ответчику является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

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