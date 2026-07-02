Когда за продажу картофеля и помидоров с огорода придется платить налог

Украинцам разъяснили, что доходы от продажи урожая с огорода могут не облагаться налогом только при условии соблюдения требований Налогового кодекса и установленных лимитов.

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В Украине физические лица могут продавать собственно выращенную сельскохозяйственную продукцию без уплаты налога, однако только при условии соблюдения требований Налогового кодекса Украины. Закон определяет перечень случаев, когда такие доходы не включаются в налогооблагаемый доход, а также устанавливает годовые предельные лимиты, после превышения которых возникает обязанность подать декларацию и уплатить налог.

В соответствии с подпунктом 165.1.24 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины, в налогооблагаемый доход не включаются средства, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, если такая продукция выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных для:

ведения садоводства;

строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки);

индивидуального дачного строительства;

ведения личного крестьянского хозяйства;

земельных долей (паёв), выделенных в натуре.

Доходы от продажи собственной растениеводческой продукции не облагаются налогом, если их совокупный размер в течение года не превышает установленный законом порог, который определяется как 12 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В случае превышения этого лимита физическое лицо обязано задекларировать доход и уплатить налог с суммы превышения.

Для подтверждения права на применение льготы при продаже продукции физическое лицо подает налоговому агенту справку о наличии земельных участков соответствующего целевого назначения. Такая справка выдается органами местного самоуправления по месту налогового адреса плательщика в течение пяти рабочих дней на основании письменного заявления.

Что касается продукции животноводства (группы 1–5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД), доходы от ее продажи также не включаются в налогооблагаемый доход в пределах годового лимита, который составляет 50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Для применения льготы налогоплательщик должен подтвердить, что продукция была выращена, разведена или откормлена непосредственно им. Такое подтверждение предоставляется в виде справки, выданной органом местного самоуправления по месту налогового адреса.

В случае превышения установленных лимитов или отсутствия подтверждающих документов доходы от продажи сельскохозяйственной продукции подлежат налогообложению на общих основаниях в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

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