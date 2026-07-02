  1. В Украине

Когда за продажу картофеля и помидоров с огорода придется платить налог

19:01, 2 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцам разъяснили, что доходы от продажи урожая с огорода могут не облагаться налогом только при условии соблюдения требований Налогового кодекса и установленных лимитов.
Когда за продажу картофеля и помидоров с огорода придется платить налог
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине физические лица могут продавать собственно выращенную сельскохозяйственную продукцию без уплаты налога, однако только при условии соблюдения требований Налогового кодекса Украины. Закон определяет перечень случаев, когда такие доходы не включаются в налогооблагаемый доход, а также устанавливает годовые предельные лимиты, после превышения которых возникает обязанность подать декларацию и уплатить налог.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии с подпунктом 165.1.24 пункта 165.1 статьи 165 Налогового кодекса Украины, в налогооблагаемый доход не включаются средства, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, если такая продукция выращена, откормлена, выловлена, собрана, изготовлена или переработана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных для:

  • ведения садоводства;
  • строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки);
  • индивидуального дачного строительства;
  • ведения личного крестьянского хозяйства;
  • земельных долей (паёв), выделенных в натуре.

Доходы от продажи собственной растениеводческой продукции не облагаются налогом, если их совокупный размер в течение года не превышает установленный законом порог, который определяется как 12 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. В случае превышения этого лимита физическое лицо обязано задекларировать доход и уплатить налог с суммы превышения.

Для подтверждения права на применение льготы при продаже продукции физическое лицо подает налоговому агенту справку о наличии земельных участков соответствующего целевого назначения. Такая справка выдается органами местного самоуправления по месту налогового адреса плательщика в течение пяти рабочих дней на основании письменного заявления.

Что касается продукции животноводства (группы 1–5, 15, 16 и 41 УКТ ВЭД), доходы от ее продажи также не включаются в налогооблагаемый доход в пределах годового лимита, который составляет 50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года.

Для применения льготы налогоплательщик должен подтвердить, что продукция была выращена, разведена или откормлена непосредственно им. Такое подтверждение предоставляется в виде справки, выданной органом местного самоуправления по месту налогового адреса.

В случае превышения установленных лимитов или отсутствия подтверждающих документов доходы от продажи сельскохозяйственной продукции подлежат налогообложению на общих основаниях в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая Украина налоги Налоговый кодекс Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Вопросы о мотивации, давлении и служебном жилье: Наталию Дорошенко одобрили судьей в Апелляционную палату ВАКС

ВСП поддержал назначение Наталии Дорошенко в Апелляционную палату ВАКС и внесет представление Президенту.

Антикоррупционная стратегия: правительственная версия делает ставку на цифровизацию и институциональную устойчивость однако обходит политические риски

Анализ альтернативной стратегии выявляет расхождения с рекомендациями Европейской Комиссии относительно реформы прокуратуры и ГБР.

АРМА в цифрах: отчет о борьбе с коррупцией и анализ реализации имущества от элитных авто Maybach до тысяч тонн пшеницы

На запрос «Судебно-юридической газеты» АРМА предоставило развернутый ответ относительно своей антикоррупционной стратегии, раскрыв механизмы отбора управителей и свежую статистику реализации имущества за последние три года.

ТЦК не может игнорировать Закон о воинской обязанности: Верховный Суд объяснил, когда статус «снят» на самом деле означает «исключен» из учета

Ошибки в старых военных билетах стали проблемой в цифровую эпоху: после внесения данных в реестр «Обериг» многие исключенные из учета украинцы неожиданно получили статус военнообязанных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]