  1. В Україні

Коли за продаж картоплі та помідорів з городу доведеться платити податок

19:01, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям роз’яснили, що доходи від продажу врожаю з городу можуть не оподатковуватися лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу та встановлених лімітів.
Коли за продаж картоплі та помідорів з городу доведеться платити податок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні фізичні особи можуть продавати власно вирощену сільськогосподарську продукцію без сплати податку, однак лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу України. Закон визначає перелік випадків, коли такі доходи не включаються до оподатковуваного доходу, а також встановлює річні граничні ліміти, після перевищення яких виникає обов’язок подати декларацію та сплатити податок.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, до оподатковуваного доходу не включаються кошти, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, якщо така продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих для:

  • ведення садівництва;
  • будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки);
  • індивідуального дачного будівництва;
  • ведення особистого селянського господарства;
  • земельних частках (паях), виділених у натурі.

Доходи від продажу власної рослинницької продукції не оподатковуються, якщо їх сукупний розмір протягом року не перевищує встановлений законом поріг, який визначається як 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У разі перевищення цього ліміту фізична особа зобов’язана задекларувати дохід та сплатити податок із суми перевищення.

Для підтвердження права на застосування пільги під час продажу продукції фізична особа подає податковому агенту довідку про наявність земельних ділянок відповідного цільового призначення. Така довідка видається органами місцевого самоврядування за місцем податкової адреси платника протягом п’яти робочих днів на підставі письмової заяви.

Щодо продукції тваринництва (групи 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД), доходи від її продажу також не включаються до оподатковуваного доходу в межах річного ліміту, який становить 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Для застосування пільги платник податку повинен підтвердити, що продукція була вирощена, розведена або відгодована безпосередньо ним. Таке підтвердження надається у вигляді довідки, виданої органом місцевого самоврядування за місцем податкової адреси.

У разі перевищення встановлених лімітів або відсутності підтвердних документів доходи від продажу сільськогосподарської продукції підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова Україна податки Податковий кодекс України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи може військова частина зайняти приватний будинок: які права має власник

Чи можуть військові без згоди власника зайти до приватного будинку під час воєнного стану, коли це дозволяє закон і які права у такій ситуації мають власники житла – розбираємося на підставі Конституції, законодавства та позиції Верховного Суду.

Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС

ВРП підтримала призначення Наталії Дорошенко до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Антикорупційна стратегія: урядова версія робить ставку на цифровізацію та інституційну стійкість проте оминає політичні ризики

Аналіз альтернативної стратегії виявляє розбіжності з рекомендаціями Європейської Комісії щодо реформи прокуратури та ДБР.

АРМА у цифрах: звіт про боротьбу з корупцією та аналіз реалізації майна від елітних авто Maybach до тисяч тонн пшениці

На запит «Судово-юридичної газети» АРМА надало розгорнуту відповідь щодо своєї антикорупційної стратегії, розкривши механізми відбору управителів та свіжу статистику реалізації майна за останні три роки.

ТЦК не може ігнорувати Закон про військовий обов’язок: Верховний Суд пояснив, коли статус «знятий» насправді означає «виключений» з обліку

Помилки у старих військових квитках стали проблемою в цифрову епоху: після внесення даних до реєстру «Оберіг» багато виключених з обліку українців несподівано отримали статус військовозобов'язаних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]