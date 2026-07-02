Коли за продаж картоплі та помідорів з городу доведеться платити податок

Українцям роз’яснили, що доходи від продажу врожаю з городу можуть не оподатковуватися лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу та встановлених лімітів.

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В Україні фізичні особи можуть продавати власно вирощену сільськогосподарську продукцію без сплати податку, однак лише за умови дотримання вимог Податкового кодексу України. Закон визначає перелік випадків, коли такі доходи не включаються до оподатковуваного доходу, а також встановлює річні граничні ліміти, після перевищення яких виникає обов’язок подати декларацію та сплатити податок.

Відповідно до підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, до оподатковуваного доходу не включаються кошти, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, якщо така продукція вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих для:

ведення садівництва;

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки);

індивідуального дачного будівництва;

ведення особистого селянського господарства;

земельних частках (паях), виділених у натурі.

Доходи від продажу власної рослинницької продукції не оподатковуються, якщо їх сукупний розмір протягом року не перевищує встановлений законом поріг, який визначається як 12 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року. У разі перевищення цього ліміту фізична особа зобов’язана задекларувати дохід та сплатити податок із суми перевищення.

Для підтвердження права на застосування пільги під час продажу продукції фізична особа подає податковому агенту довідку про наявність земельних ділянок відповідного цільового призначення. Така довідка видається органами місцевого самоврядування за місцем податкової адреси платника протягом п’яти робочих днів на підставі письмової заяви.

Щодо продукції тваринництва (групи 1–5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД), доходи від її продажу також не включаються до оподатковуваного доходу в межах річного ліміту, який становить 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.

Для застосування пільги платник податку повинен підтвердити, що продукція була вирощена, розведена або відгодована безпосередньо ним. Таке підтвердження надається у вигляді довідки, виданої органом місцевого самоврядування за місцем податкової адреси.

У разі перевищення встановлених лімітів або відсутності підтвердних документів доходи від продажу сільськогосподарської продукції підлягають оподаткуванню на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

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