Уряд змінив правила поводження з безхазяйними відходами: що передбачає новий порядок

Органи місцевого самоврядування та адміністрації отримають нові повноваження для оперативного реагування на такі випадки.

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Кабінет Міністрів ухвалив рішення про вдосконалення механізму виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Новий порядок надає органам місцевого самоврядування та місцевим державним адміністраціям додаткові інструменти для швидкого й ефективного реагування у випадках виявлення безхазяйних відходів.

Також документ передбачає належний облік таких відходів та створює умови для їх подальшого оброблення відповідно до вимог законодавства.

У Мінекономіки зазначили, що держава отримає більш прозорий механізм контролю за проблемними територіями, а також додаткові інструменти для наведення порядку у сфері управління відходами.

Очікується, що зміни сприятимуть зменшенню кількості несанкціонованих сміттєзвалищ, зниженню ризиків забруднення ґрунтів, водних ресурсів і атмосферного повітря, а також покращенню екологічної ситуації в громадах.

Ухвалена постанова спрямована на виконання вимог Закону України «Про управління відходами».

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