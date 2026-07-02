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Чи можна витрачати гроші з ФОП-рахунку на власні потреби

20:49, 2 липня 2026
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Фізична особа-підприємець має право вільно розпоряджатись своїм прибутком після сплати всіх податків, зборів та інших платежів.
Чи можна витрачати гроші з ФОП-рахунку на власні потреби
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ФОП на загальній системі мають повне право вільно розпоряджатися чистим доходом від бізнесу. Фінансовий контроль не обмежує перерахування або використання коштів із робочого рахунку на власні потреби, що не пов’язані з комерційною діяльністю.

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Як повідомляють у Державній податковій службі, основна умова безпечного використання капіталу — безумовне та першочергове виконання податкового обов’язку. Це означає, що забирати кошти на приватні цілі дозволено лише після того, як підприємець повністю обчислив, задекларував та сплатив усі належні податки й збори у визначені законодавством строки.

Водночас важливо чітко розмежовувати бізнесові та особисті фінансові потоки. Банківські правила суворо забороняють проводити комерційні операції через приватні картки фізичних осіб.

Однак зворотний рух — переказ чистих коштів із підприємницького рахунку на особисті потреби — є цілком легальним.

Якщо підприємець просто знімає готівку з підприємницького рахунку, банк може запросити підтвердні документи – рахунки, акти, накладні тощо. У разі їх відсутності банк має право тимчасово зупинити операцію або запитати пояснення про використання коштів. Тому ДПС у своєму розʼясненні рекомендує підприємцям спочатку перераховувати кошти з підприємницького рахунку на особисту картку, а вже з неї знімати готівку чи розраховуватися за власні потреби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», чимало фізичних осіб – підприємців переконані, що через свій статус автоматично втрачають право на податкову знижку. Насправді це не зовсім так. Закон не забороняє ФОП скористатися таким правом, однак є важлива умова: отримати податкову знижку можна не як підприємець, а як звичайна фізична особа за наявності відповідних доходів.

Знижка дозволяє зменшити ваш річний оподатковуваний дохід на суму витрат, понесених на купівлю певних товарів, робіт чи послуг у резидентів України. Іншими словами, якщо громадянин протягом року ніс певні витрати, які закон дозволяє врахувати, держава може повернути частину сплаченого ПДФО. Водночас йдеться саме про податок на доходи фізичних осіб, а не про будь-які інші податки чи збори.

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гроші бізнес ФОП податки Податковий кодекс України

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