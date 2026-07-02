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Можно ли тратить деньги с ФЛП-счета на собственные нужды

20:49, 2 июля 2026
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Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно распоряжаться своим доходом после уплаты всех налогов, сборов и других платежей.
Можно ли тратить деньги с ФЛП-счета на собственные нужды
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ФЛП на общей системе имеют полное право свободно распоряжаться чистым доходом от бизнеса. Финансовый контроль не ограничивает перечисление или использование средств с рабочего счета на собственные нужды, не связанные с коммерческой деятельностью.

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Как сообщают в Государственной налоговой службе, основное условие безопасного использования капитала — безусловное и первоочередное выполнение налогового обязательства. Это означает, что забирать средства на личные цели разрешается только после того, как предприниматель полностью рассчитал, задекларировал и уплатил все налоги и сборы в установленные законодательством сроки.

В то же время важно четко разграничивать бизнес- и личные финансовые потоки. Банковские правила строго запрещают проводить коммерческие операции через личные карты физических лиц.

Однако обратный процесс — перевод чистых средств с предпринимательского счета на личные нужды — является полностью легальным.

Если предприниматель просто снимает наличные с предпринимательского счета, банк может запросить подтверждающие документы — счета, акты, накладные и т. д. При их отсутствии банк имеет право временно остановить операцию или запросить объяснение о назначении средств. Поэтому Государственная налоговая служба в своем разъяснении рекомендует предпринимателям сначала переводить средства с предпринимательского счета на личную карту, а уже с нее снимать наличные или рассчитываться за личные нужды.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», многие физические лица — предприниматели убеждены, что из-за своего статуса автоматически теряют право на налоговую скидку. На самом деле это не совсем так. Закон не запрещает ФЛП воспользоваться таким правом, однако есть важное условие: получить налоговую скидку можно не как предприниматель, а как обычное физическое лицо при наличии соответствующих доходов.

Скидка позволяет уменьшить ваш годовой налогооблагаемый доход на сумму расходов, понесенных на покупку определенных товаров, работ или услуг у резидентов Украины. Иными словами, если гражданин в течение года нес определенные расходы, которые закон позволяет учитывать, государство может вернуть часть уплаченного НДФЛ. При этом речь идет именно о налоге на доходы физических лиц, а не о любых других налогах или сборах. 

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