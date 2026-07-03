Принудительное выселение по решению суда: как проходит процедура и что ждет должника

Как происходит принудительное выселение из жилья: кто приходит, что делают с имуществом и когда привлекают полицию.

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Принудительное выселение является крайней стадией исполнения судебного решения и применяется только в случаях, когда лицо после вступления решения в законную силу отказывается добровольно освободить жилье. Законодательство определяет четкий порядок таких действий, устанавливает сроки для добровольного исполнения решения, правила проведения выселения, обращения с имуществом должника и гарантии защиты его прав. В то же время выселить человека без законных оснований или вне процедуры, предусмотренной законом, невозможно.

Право на жилье является конституционно гарантированным. В соответствии с Конституцией Украины, никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона и по решению суда.

Если после вступления решения суда в законную силу лицо добровольно не освобождает жилое помещение, начинается процедура принудительного исполнения решения.

Принудительное выселение предусматривает освобождение жилья, указанного в исполнительном документе, от должника, его имущества и домашних животных с запретом дальнейшего пользования этим помещением. При этом выселению подлежат исключительно лица, указанные в исполнительном документе.

Сколько времени дают на добровольное выселение

Порядок исполнения таких решений определен статьей 66 Закона Украины «Об исполнительном производстве».

После открытия исполнительного производства должнику предоставляется 10 рабочих дней для добровольного исполнения решения суда. Уже на следующий рабочий день после окончания этого срока государственный исполнитель проверяет, исполнено ли решение.

Если должник не освободил жилье добровольно, государственный исполнитель назначает дату и время принудительного выселения и письменно уведомляет об этом должника. Если уведомление направлено по адресу выселения или по другому достоверно установленному адресу, лицо считается надлежащим образом уведомленным. В то же время отсутствие должника во время проведения исполнительных действий не является основанием для их отложения или приостановления.

Как происходит принудительное выселение

В Минюсте разъясняют, что принудительное выселение осуществляется в присутствии понятых и с участием сотрудников полиции.

Если должник отсутствует, государственный исполнитель проводит опись его имущества. После этого имущество передается на ответственное хранение взыскателю или другому лицу, которого определяет государственный исполнитель.

Для возврата своего имущества должник должен возместить расходы, связанные с его хранением. Если этого не сделано, такие расходы могут быть компенсированы за счет реализации имущества или его части.

Что будет с имуществом после выселения

Закон предусматривает, что имущество должника хранится не более двух месяцев.

Если в течение этого срока собственник его не забирает, имущество реализуется в установленном законом порядке. После покрытия расходов на его хранение и реализацию оставшиеся средства перечисляются должнику.

Что делать, если суд обязал предоставить другое жилье

В отдельных случаях решение суда предусматривает, что лицу, которое выселяют, должно быть предоставлено другое жилое помещение.

В такой ситуации государственный исполнитель уведомляет соответствующий орган о необходимости исполнения этой обязанности. Если новое жилье не предоставлено в установленный срок, государственный исполнитель составляет соответствующий акт и обращается в суд для определения дальнейшего порядка исполнения решения.

До момента, пока суд не решит этот вопрос, исполнительные действия по выселению не осуществляются.

Таким образом, исполнение судебных решений о выселении осуществляется исключительно в порядке, определенном законодательством Украины, с соблюдением прав всех участников исполнительного производства.

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