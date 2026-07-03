Польша отказалась регистрировать ребенка однополой пары: ЕСПЧ заявил, что права детей не зависят от ориентации родителей

ЕСПЧ признал, что отказ польских властей зарегистрировать иностранное свидетельство о рождении ребенка, в котором родителями указаны две женщины, привел к правовой неопределенности и нарушил право ребенка на уважение частной жизни.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дело «A.P. AND R.P. v. POLAND» (жалоба № 1298/19), решение по которому было вынесено 2 июля 2026 года, касается конфликта между национальными концепциями традиционной модели семьи и обязанностью государства обеспечить право ребенка на правовую идентичность.

Для правоприменительной практики это решение является важным ориентиром в вопросе того, как сбалансировать дискреционные полномочия государства в сфере семейного права с безусловной обязанностью действовать в наилучших интересах ребенка, не допуская дискриминации по признаку рождения.

Обстоятельства дела

Первая заявительница, госпожа А.П., является гражданкой Польши, проживающей в Соединенном Королевстве в однополом союзе с другой гражданкой Польши, Э.К. В 2014 году первая заявительница родила сына, Р.П. (второй заявитель), который приобрел польское гражданство по происхождению.

В британском свидетельстве о рождении А.П. была указана как мать, а Э.К. — как «один из родителей». Конфликт возник, когда польское консульство отказало в выдаче ребенку паспорта без предоставления польского свидетельства о рождении. В 2015 году заявители обратились с просьбой о транскрипции британского акта в польский реестр.

Органы ЗАГС и суды всех инстанций Польши отказали в регистрации, сославшись на статью 7 Закона о международном частном праве (оговорка о публичном порядке). Власти аргументировали это тем, что польское право признает родителями только мужчину и женщину, а регистрация двух женщин противоречила бы фундаментальным основам правопорядка Республики Польша.

Заявители утверждали, что это создает ситуацию правовой неопределенности, препятствует получению паспорта и номера PESEL, а без этих документов ребенок фактически оказывается в положении лица без гражданства.

Позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ отметил, что уважение к частной жизни требует, чтобы каждый имел возможность установить детали своей идентичности как личности, включая правовую связь между родителями и детьми.

Суд подчеркнул, что тот факт, что второй заявитель не смог зарегистрировать свое иностранное свидетельство о рождении и, как следствие, не получил польские документы, удостоверяющие личность, отражающие его отношения с родителями и подтверждающие его статус гражданина Польши, ставит его в ситуацию правовой неопределенности и делает его положение в Польше нестабильным.

ЕСПЧ отметил, что во всех решениях, касающихся детей, прямо или косвенно, их наилучшие интересы должны быть первоочередным соображением. Наилучшие интересы ребенка предполагают, помимо прочего, юридическую идентификацию лиц, ответственных за его воспитание, удовлетворение его потребностей и обеспечение его благополучия, а также предоставление ребенку возможности жить и развиваться в стабильной среде.

Суд отметил, что анализ наилучших интересов ребенка национальными органами власти в данном деле представляется недостаточным. Органы власти подробно ссылались на публичный порядок и, изучив свидетельство о рождении, пришли к выводу, что просто невозможно вписать имя женщины в графу «отец».

Суд подчеркнул, что хотя поддержка и поощрение традиционной семьи сами по себе являются легитимной целью, понятие семьи неизбежно развивается. Защита семей, созданных традиционным способом, не должна ставить под сомнение необходимость защиты детей однополых пар.

Как Суд уже отмечал ранее, интересы ребенка не могут зависеть исключительно от сексуальной ориентации его родителей.

Из этого следует, что правовое положение ребенка должно быть защищено независимо от структуры семьи, в которой он родился. Отказ в регистрации иностранного свидетельства о рождении исключительно со ссылкой на установление родительства является тем более неоправданным, поскольку он лишил второго заявителя доступа к документам, удостоверяющим личность, необходимым для подтверждения его польского гражданства.

ЕСПЧ отметил, что невозможность зарегистрировать иностранное свидетельство о рождении, в котором указано имя биологической матери ребенка, несовместима с наилучшими интересами ребенка и представляет собой непропорциональное вмешательство в право второго заявителя на уважение частной жизни.

Суд пришел к выводу, что в Польше в настоящее время отсутствует эффективный механизм, позволяющий признавать отношения между ребенком и однополыми родителями в ситуации, подобной рассматриваемому делу.

Нарушение Конвенции

Суд рассмотрел жалобы по статье 8 и статье 14 во взаимосвязи со статьей 8 Конвенции. В отношении первой заявительницы (матери) Суд не установил нарушения статьи 8, поскольку ее связь с ребенком признана в Великобритании, где проживает семья, и не было доказано наличия реальных препятствий для их семейной жизни.

Однако в отношении второго заявителя (ребенка) Суд установил нарушение статьи 8 Конвенции (право на уважение частной жизни) вследствие непропорционального вмешательства в его личную идентичность.

Также было установлено нарушение статьи 14 во взаимосвязи со статьей 8, поскольку власти допустили различие в обращении, основанное исключительно или преимущественно на обстоятельствах его рождения в однополой семье и сексуальной ориентации его родителей, что является недопустимым в соответствии с Конвенцией.

Таким образом, ЕСПЧ постановил, что Польша должна выплатить второму заявителю 5 000 евро компенсации морального вреда. Суд подтвердил, что правовой статус ребенка не может быть заложником национальных представлений о морали или семейном устройстве.

Это решение имеет фундаментальное значение для правоприменительной практики, поскольку обязывает государства — участники Конвенции создавать эффективные юридические механизмы для документального подтверждения идентичности детей, рожденных в однополых союзах за рубежом, обеспечивая им доступ к паспортам и другим средствам идентификации без какой-либо дискриминации.

Читайте также о другой позиции ЕСПЧ, в которой Суд признал законной принудительную госпитализацию беременной женщины в больницу под конвоем, несмотря на ее желание рожать дома.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.