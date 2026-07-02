Мобилизовали, хотя дома трое детей: суд признал законным призыв многодетного отца

Многодетный отец обжаловал мобилизацию, однако суды двух инстанций стали на сторону ТЦК.

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Сам по себе факт воспитания троих несовершеннолетних детей не означает, что призыв во время мобилизации является незаконным. Для реализации права на отсрочку военнообязанный должен до призыва лично обратиться в ТЦК с заявлением и документами, подтверждающими соответствующие основания. Если этого не сделано, а лицо уже приобрело статус военнослужащего, вопрос защиты его прав переходит в плоскость увольнения с военной службы. К такому выводу пришел Третий апелляционный административный суд.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также приказ о его призыве во время мобилизации. Он утверждал, что имеет право на отсрочку, поскольку вместе с супругой воспитывает троих детей в возрасте до 18 лет.

По словам истца, 2 января 2026 года его доставили в ТЦК, после чего мобилизовали и направили в воинскую часть для прохождения военной службы. Считая такие действия и приказ о призыве незаконными, он обратился в суд с требованием отменить приказ в части, касающейся его.

Почему суд отказал

Запорожский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, а апелляционный суд согласился с этими выводами.

Коллегия судей напомнила, что в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, имеют право на отсрочку от призыва, однако такое право не возникает автоматически. Для его реализации законодательством предусмотрена отдельная процедура оформления.

Суд указал, что военнообязанный должен лично обратиться в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки и подать документы, подтверждающие соответствующие основания. После этого комиссия рассматривает заявление, проверяет наличие оснований и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении отсрочки.

Материалы дела №280/228/26 не содержали доказательств того, что истец до мобилизации обращался с заявлением о предоставлении отсрочки или подавал документы, подтверждающие его право на нее. Также не было доказательств того, что отсрочка была оформлена в установленном порядке.

Правовая позиция суда

Апелляционный суд применил правовую позицию Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку должно быть реализовано самим военнообязанным путем совершения активных действий и оформлено уполномоченным органом.

Суд указал, что ТЦК не обязан самостоятельно выяснять наличие у лица права на отсрочку, если военнообязанный не подал соответствующее заявление и документы. Кроме того, именно на военнообязанных возложена обязанность своевременно сообщать органу воинского учета об изменении семейного положения и иных обстоятельствах, которые могут влиять на их статус.

Почему после мобилизации ситуация меняется

Отдельно коллегия судей обратила внимание, что реализовать право на отсрочку можно только до момента приобретения статуса военнослужащего.

Суд указал, что после приобретения такого статуса право на отсрочку уже не может быть реализовано, а вопрос защиты прав лица решается через механизмы увольнения с военной службы.

Решение апелляционного суда

Третий апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Запорожского окружного административного суда — без изменений.

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