Мобілізували, хоча вдома троє дітей: суд визнав законним призов багатодітного батька

Багатодітний батько оскаржив мобілізацію, однак суди двох інстанцій стали на бік ТЦК.

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Сам факт виховання трьох неповнолітніх дітей не означає, що призов під час мобілізації є незаконним. Для реалізації права на відстрочку військовозобов'язаний повинен до призову особисто звернутися до ТЦК із заявою та документами, що підтверджують відповідні підстави. Якщо цього не зроблено, а особа вже набула статусу військовослужбовця, питання захисту її прав переходить у площину звільнення з військової служби. Такого висновку дійшов Третій апеляційний адміністративний суд.

Обставини справи

Позивач оскаржив дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки та наказ про його призов під час мобілізації. Він стверджував, що має право на відстрочку, оскільки разом із дружиною виховує трьох дітей віком до 18 років.

За словами позивача, 2 січня 2026 року його доставили до ТЦК, після чого мобілізували та направили до військової частини для проходження військової служби. Вважаючи такі дії та наказ про призов незаконними, він звернувся до суду з вимогою скасувати наказ у частині, що стосується його.

Чому суд відмовив

Запорізький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, а апеляційний суд погодився з цими висновками.

Колегія суддів нагадала, що відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від призову, однак таке право не виникає автоматично. Для його реалізації законодавство передбачає окрему процедуру оформлення.

Суд зазначив, що військовозобов'язаний повинен особисто звернутися до ТЦК із заявою про надання відстрочки та подати документи, які підтверджують відповідні підстави. Після цього комісія розглядає заяву, перевіряє наявність підстав і ухвалює рішення про надання або відмову в наданні відстрочки.

Матеріали справи 280/228/26 не містили доказів того, що позивач до мобілізації звертався із заявою про надання відстрочки або подавав документи, які підтверджували його право на неї. Також не було доказів того, що відстрочку було оформлено в установленому порядку.

Правова позиція суду

Апеляційний суд застосував правову позицію Верховного Суду, відповідно до якої право на відстрочку має бути реалізоване самим військовозобов'язаним шляхом вчинення активних дій та оформлене уповноваженим органом.

Суд зазначив, що ТЦК не зобов'язаний самостійно з'ясовувати наявність у особи права на відстрочку, якщо військовозобов'язаний не подав відповідну заяву та документи. Крім того, саме на військовозобов'язаних покладено обов'язок своєчасно повідомляти орган військового обліку про зміну сімейного стану та інші обставини, які можуть впливати на їхній статус.

Чому після мобілізації ситуація змінюється

Окремо колегія суддів звернула увагу, що реалізувати право на відстрочку можна лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Суд зазначив, що після набуття такого статусу право на відстрочку вже не може бути реалізоване, а питання захисту прав особи вирішується через механізми звільнення з військової служби.

Рішення апеляційного суду

Третій апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Запорізького окружного адміністративного суду — без змін.

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