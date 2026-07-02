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Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС

18:30, 2 липня 2026
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ВРП підтримала призначення Наталії Дорошенко до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.
Запитання про мотивацію, тиск і службове житло: Наталію Дорошенко погодили суддею до Апеляційної палати ВАКС
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Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади та ухвалила рішення внести подання про призначення Наталії Дорошенко на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. 

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Про кандидатку до Апеляційної палати ВАКС

Наталія Дорошенко, громадянка України, 1969 року народження. У 1995 році закінчила Українську державну юридичну академію, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство».

Указом Президента України від 3 квітня 2017 року призначена на посаду судді адміністративного суду безстроково. Має понад 16 років суддівського стажу. До призначення суддею працювала слідчим у правоохоронних органах та адвокатом.

Наталія Дорошенко успішно пройшла конкурс, оголошений ВККС 3 червня 2025 року, та отримала рекомендацію Комісії.

Питання членів ВРП та пояснення кандидатки

Під час засідання члени Вищої ради правосуддя задали Наталії Дорошенко низку питань, на які вона дала детальні та аргументовані відповіді.

Основні теми обговорення:

Мотивація участі в конкурсі 

Кандидатка пояснила, що, маючи значний досвід у адміністративній юстиції, вона вирішила змінити юрисдикцію та застосувати свої знання у сфері протидії корупції. Вона наголосила, що в умовах війни особливо гостро відчуває потребу ефективної роботи антикорупційних органів та суду. Також відзначила свій попередній досвід слідчого та адвоката в кримінальних справах.

Виклики при переході до кримінальної юрисдикції 

Наталія Дорошенко визнала, що найбільшим викликом стане повна переорієнтація на кримінальний процес, але висловила впевненість у своїх силах завдяки наявному досвіду.

Участь у місцевих виборах 2006 року 

Кандидатка пояснила, що брала участь у виборах до Рівненської обласної ради ще до призначення суддею (у 2010 році вона вже працювала суддею та розглядала виборчі спори).

Потенційний тиск та критика 

Наталія Дорошенко зазначила, що як суддя адміністративного суду постійно працює з суб’єктами владних повноважень, тому звикла до тиску та критики.

Службове житло 

Член Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков запитав Наталію Дорошенко, чи планує вона отримувати службове житло у разі призначення. Кандидатка відповіла, що наразі не замислюється над цим питанням, оскільки ще немає остаточного рішення про призначення. Якщо можливість з’явиться, вона розгляне її, але підтримує раціональне використання бюджетних коштів.

Запобіжні заходи (застава) 

На запитання щодо практики призначення застави кандидатка підкреслила, що Кримінальний процесуальний кодекс не прив’язує розмір застави до розміру завданої шкоди. Кожна справа має розглядатися індивідуально. Вона не підтримує думку, що застави в ВАКС є надто високими, якщо вони відповідають обставинам справи.

Після обговорення доповідач запропонувала внести подання Президентові України про призначення Наталії Дорошенко на посаду судді Ареляційної палати ВАКС.

Вища рада правосуддя одноголосно підтримала пропозицію (16 голосів «за», 0 «проти»).

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суддя призначення ВРП Апеляційна палата ВАКС

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