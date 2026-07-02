Вопросы о мотивации, давлении и служебном жилье: Наталию Дорошенко одобрили судьей в Апелляционную палату ВАКС

ВСП поддержал назначение Наталии Дорошенко в Апелляционную палату ВАКС и внесет представление Президенту.

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Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения представления Президенту Украины о назначении судей на должности и принял решение внести представление о назначении Наталии Дорошенко на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

О кандидатке в Апелляционную палату ВАКС

Наталия Дорошенко, гражданка Украины, 1969 года рождения. В 1995 году окончила Украинскую государственную юридическую академию, получила полное высшее образование по специальности «Правоведение».

Указом Президента Украины от 3 апреля 2017 года назначена на должность судьи административного суда бессрочно. Имеет более 16 лет судейского стажа. До назначения судьей работала следователем в правоохранительных органах и адвокатом.

Наталия Дорошенко успешно прошла конкурс, объявленный ВККС 3 июня 2025 года, и получила рекомендацию Комиссии.

Вопросы членов ВСП и объяснения кандидатки

Во время заседания члены Высшего совета правосудия задали Наталии Дорошенко ряд вопросов, на которые она дала подробные и аргументированные объяснения.

Основные темы обсуждения:

Мотивация участия в конкурсе

Кандидатка объяснила, что, имея значительный опыт в административной юстиции, она решила сменить юрисдикцию и применить свои знания в сфере противодействия коррупции. Она подчеркнула, что в условиях войны особенно остро ощущает потребность в эффективной работе антикоррупционных органов и суда. Также отметила свой предыдущий опыт следователя и адвоката по уголовным делам.

Вызовы при переходе в уголовную юрисдикцию

Наталия Дорошенко признала, что наибольшим вызовом станет полная переориентация на уголовный процесс, однако выразила уверенность в своих силах благодаря имеющемуся опыту.

Участие в местных выборах 2006 года

Кандидатка объяснила, что принимала участие в выборах в Ровенский областной совет еще до назначения судьей (в 2010 году она уже работала судьей и рассматривала избирательные споры).

Потенциальное давление и критика

Наталия Дорошенко отметила, что как судья административного суда постоянно работает с субъектами властных полномочий, поэтому привыкла к давлению и критике.

Служебное жилье

Член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков спросил Наталию Дорошенко, планирует ли она получать служебное жилье в случае назначения. Кандидатка объяснила, что на данный момент не задумывается над этим вопросом, поскольку еще нет окончательного решения о назначении. Если возможность появится, она рассмотрит ее, но поддерживает рациональное использование бюджетных средств.

Меры пресечения (залог)

На вопрос относительно практики назначения залога кандидатка объяснила, что Уголовный процессуальный кодекс не привязывает размер залога к размеру причиненного ущерба. Каждое дело должно рассматриваться индивидуально. Она не поддерживает мнение, что залоги в ВАКС являются чрезмерно высокими, если они соответствуют обстоятельствам дела.

После обсуждения докладчица предложила внести представление Президенту Украины о назначении Наталии Дорошенко на должность судьи Апелляционной палаты ВАКС.

Высший совет правосудия единогласно поддержал предложение (16 голосов «за», 0 «против»).

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