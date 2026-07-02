Работника критически важного предприятия незаконно мобилизовали из-за ошибки со статусом «резервист»: что решил суд

Черкасский окружной административный суд отменил приказ о мобилизации работника критически важного предприятия, который по ошибке в реестре не смог получить бронирование.

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Черкасский окружной административный суд рассмотрел дело по иску военнослужащего к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части о признании противоправным и отмене приказа о призыве во время мобилизации, а также об обязательстве уволить его с военной службы. Суд пришел к выводу, что призыв состоялся с нарушением процедуры из-за ошибки государственного органа при оформлении бронирования, поэтому удовлетворил иск в полном объеме.

Суть дела

Истец просил суд признать противоправным и отменить приказ начальника ТЦК и СП в части его призыва на военную службу во время мобилизации и направления в воинскую часть, а также обязать воинскую часть издать приказ о его увольнении со службы и исключении из списков личного состава.

Свои требования он мотивировал тем, что на момент призыва работодатель уже начал процедуру его бронирования как работника критически важного предприятия. По мнению истца, мобилизация стала возможной из-за ошибочного внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нем как о резервисте. Именно из-за этого статуса предприятию было отказано в бронировании, хотя фактически он не состоял в военном резерве. Истец считал, что такая ошибка стала основанием для незаконного призыва, а потому приказ о мобилизации подлежит отмене.

Представитель ТЦК возражал против иска, отмечая, что на день призыва военнообязанный достиг мобилизационного возраста, был признан военно-врачебной комиссией годным к прохождению военной службы и не имел статуса забронированного лица, в связи с чем был призван правомерно. Воинская часть также просила отказать в удовлетворении иска, указывая, что не была уполномочена оценивать законность решения о мобилизации, а лишь выполнила приказ о зачислении военнослужащего в личный состав.

Суд установил, что истец прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой был признан годным к военной службе. После этого приказом начальника ТЦК он был призван во время мобилизации и направлен в воинскую часть, где его зачислили в личный состав и назначили на должность водителя-электрика подразделения беспилотных авиационных комплексов. Факт прохождения военной службы также подтверждался справкой воинской части.

Правовые выводы суда

Исследуя обстоятельства дела № 580/1980/26, суд прежде всего обратил внимание на то, что в соответствии с Конституцией Украины, Законами «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, которые осуществляют призыв граждан во время мобилизации и одновременно обязаны проверять наличие оснований для предоставления отсрочки от призыва, в том числе в связи с бронированием военнообязанных.

Суд отметил, что статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусмотрено: военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военного времени и состоящие на специальном воинском учете, не подлежат призыву во время мобилизации. При этом именно на ТЦК и СП возложена обязанность проверять основания для предоставления отсрочки, оформлять ее и вести специальный учет забронированных лиц.

Во время рассмотрения дела суд установил, что работодатель истца — общество, имеющее статус критически важного предприятия для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, — включил работника в список лиц, подлежащих бронированию, и подал соответствующие сведения через портал «Дія». Вместе с тем система отказала в бронировании из-за того, что в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов истец ошибочно имел статус резервиста.

Как установил суд, сам государственный орган в ответе на адвокатский запрос подтвердил, что при внесении данных в реестр оператором ТЦК была допущена ошибка: военнообязанный был ошибочно включен в территориальный резерв. Именно эта техническая ошибка стала причиной отказа в бронировании через портал «Дія», а впоследствии — основанием для его призыва на военную службу во время мобилизации.

Оценивая эти обстоятельства, суд сослался на практику Европейского суда по правам человека, в частности на решения по делам «Рысовский против Украины», «Лелас против Хорватии», «Пинкова и Пинк против Чешской Республики», «Гаши против Хорватии» и «Трго против Хорватии». Суд подчеркнул, что принцип надлежащего управления возлагает на государственные органы обязанность организовывать свою деятельность таким образом, чтобы минимизировать риск ошибок. Если же ошибки допущены самим государственным органом, их негативные последствия не могут возлагаться на лицо, права которого были нарушены.

По выводу суда, призыв истца стал возможен именно из-за неправомерных действий должностных лиц ТЦК, допустивших ошибку при ведении государственного реестра. Если бы бронирование было оформлено надлежащим образом, истец в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежал бы призыву во время мобилизации.

Вместе с тем суд отдельно отметил, что не оценивал доводы относительно законности прохождения военно-врачебной комиссии, поскольку решение ВВК о годности к военной службе не было предметом обжалования по данному делу. Аналогично суд не давал оценки утверждениям о незаконном задержании истца, поскольку такие вопросы не относятся к юрисдикции административного суда и могут рассматриваться только в порядке, определенном уголовным процессуальным законодательством.

В результате суд пришел к выводу, что при призыве была нарушена установленная законом процедура, а потому приказ начальника ТЦК в части мобилизации истца и направления его в воинскую часть является противоправным и подлежит отмене.

Отдельно суд обратил внимание на способ восстановления нарушенного права. По его мнению, противоправное решение органа власти не может порождать законные последствия. Поэтому, хотя командир воинской части и не совершал неправомерных действий при зачислении военнослужащего в личный состав, само это зачисление основывалось на незаконном приказе о мобилизации. Следовательно, правовые последствия такого приказа также должны быть устранены.

Суд также отметил, что хотя статья 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе» прямо не предусматривает увольнение военнослужащего в случае незаконного призыва, это не лишает суд права применить эффективный способ защиты нарушенного права, руководствуясь принципом верховенства права. Любой иной способ защиты означал бы, что ошибка государственного органа исправлялась бы за счет лица, в отношении которого было допущено нарушение.

Учитывая это, Черкасский окружной административный суд полностью удовлетворил иск: признал противоправным и отменил приказ начальника ТЦК в части призыва истца на военную службу во время мобилизации, обязал воинскую часть издать приказ о его увольнении с военной службы и исключении из списков личного состава, а также взыскал в его пользу уплаченный судебный сбор.

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