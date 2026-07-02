  1. В Украине
  2. / Законодательство

Рада готовит новые правила: народные депутаты будут приходить на заседание с детьми

22:54, 2 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде предлагают изменить правила для нардепов.
Рада готовит новые правила: народные депутаты будут приходить на заседание с детьми
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15371, который предусматривает введение гарантий трудовых прав народных депутатов и создание условий для совмещения выполнения депутатских полномочий с родительством.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ предлагает разрешить нардепам находиться вместе с детьми в возрасте до двух лет на открытых заседаниях комитетов Верховной Рады и временных следственных комиссий, а также пользоваться специально оборудованным «пространством для детей и родителей».

Отдельно законопроект предусматривает возможность участия депутатов с малолетними детьми в открытых пленарных заседаниях парламента после отмены военного положения.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство не содержит положений, которые создавали бы надлежащие условия для совмещения выполнения депутатских полномочий с родительскими обязанностями.

В ВРУ говорят, что подобные подходы соответствуют международной практике. В частности, Резолюция ПАСЕ 2615 (2025) призывает создавать условия для депутатов с малолетними детьми, а концепция ЮНИСЕФ и ВОЗ «Первые 1000 дней» определяет детей до двух лет как приоритетную группу для обеспечения надлежащих условий развития.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект дети

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Может ли военная часть занять частный дом: какие права имеет владелец

Могут ли военные без согласия владельца зайти в частный дом во время военного положения, когда это разрешает закон и какие права в такой ситуации имеют владельцы жилья – разбираемся на основании Конституции, законодательства и позиции Верховного Суда.

Вопросы о мотивации, давлении и служебном жилье: Наталию Дорошенко одобрили судьей в Апелляционную палату ВАКС

ВСП поддержал назначение Наталии Дорошенко в Апелляционную палату ВАКС и внесет представление Президенту.

Антикоррупционная стратегия: правительственная версия делает ставку на цифровизацию и институциональную устойчивость однако обходит политические риски

Анализ альтернативной стратегии выявляет расхождения с рекомендациями Европейской Комиссии относительно реформы прокуратуры и ГБР.

АРМА в цифрах: отчет о борьбе с коррупцией и анализ реализации имущества от элитных авто Maybach до тысяч тонн пшеницы

На запрос «Судебно-юридической газеты» АРМА предоставило развернутый ответ относительно своей антикоррупционной стратегии, раскрыв механизмы отбора управителей и свежую статистику реализации имущества за последние три года.

ТЦК не может игнорировать Закон о воинской обязанности: Верховный Суд объяснил, когда статус «снят» на самом деле означает «исключен» из учета

Ошибки в старых военных билетах стали проблемой в цифровую эпоху: после внесения данных в реестр «Обериг» многие исключенные из учета украинцы неожиданно получили статус военнообязанных.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]