Рада готовит новые правила: народные депутаты будут приходить на заседание с детьми

В Верховной Раде предлагают изменить правила для нардепов.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15371, который предусматривает введение гарантий трудовых прав народных депутатов и создание условий для совмещения выполнения депутатских полномочий с родительством.

Документ предлагает разрешить нардепам находиться вместе с детьми в возрасте до двух лет на открытых заседаниях комитетов Верховной Рады и временных следственных комиссий, а также пользоваться специально оборудованным «пространством для детей и родителей».

Отдельно законопроект предусматривает возможность участия депутатов с малолетними детьми в открытых пленарных заседаниях парламента после отмены военного положения.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство не содержит положений, которые создавали бы надлежащие условия для совмещения выполнения депутатских полномочий с родительскими обязанностями.

В ВРУ говорят, что подобные подходы соответствуют международной практике. В частности, Резолюция ПАСЕ 2615 (2025) призывает создавать условия для депутатов с малолетними детьми, а концепция ЮНИСЕФ и ВОЗ «Первые 1000 дней» определяет детей до двух лет как приоритетную группу для обеспечения надлежащих условий развития.

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