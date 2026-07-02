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Народным депутатам хотят разрешить брать детей на заседания Верховной Рады

08:00, 2 июля 2026
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В Верховной Раде могут появиться детские комнаты, а депутатам разрешат брать детей на заседания.
Народным депутатам хотят разрешить брать детей на заседания Верховной Рады
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В Верховной Раде предлагают изменить правила работы парламента, чтобы народные депутаты могли совмещать выполнение своих полномочий с уходом за маленькими детьми. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15371.

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Почему возникла необходимость внесения изменений

Сейчас действующее законодательство не создает условий для совмещения депутатской работы с уходом за ребенком. Особенно это касается женщин-депутатов в период грудного вскармливания и первых лет жизни ребенка, когда отсутствие соответствующей инфраструктуры и процедурных возможностей фактически затрудняет участие в пленарных заседаниях, голосованиях и работе парламентских органов.

Авторы законопроекта отмечают, что Верховная Рада является не только законодательным органом, но и рабочим местом народных депутатов, поэтому парламент должен обеспечивать современные условия труда, учитывающие потребности родителей.

Обосновывая законодательные изменения, авторы ссылаются на рекомендации UNICEF, Всемирной организации здравоохранения и концепцию «первых 1000 дней», согласно которой дети до двух лет относятся к наиболее физиологически уязвимой категории.

Также авторы законопроекта привели примеры парламентов других европейских государств.

Так, в Бундестаге работает детский сад для детей от шести месяцев до шести лет, оборудованы комнаты для пеленания и игровые зоны. Парламент Швеции обеспечивает бесплатные ясли, а парламент Греции имеет собственные ясли и детский сад непосредственно в парламентском комплексе.

Какие изменения предлагаются

Законопроект предусматривает внесение изменений в Регламент Верховной Рады, законы «О статусе народного депутата Украины», «О комитетах Верховной Рады Украины» и «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

В частности, предлагается:

  • разрешить народному депутату присутствовать на открытых пленарных заседаниях Верховной Рады вместе со своим ребенком в возрасте до двух лет, если он является его отцом, матерью или законным представителем;
  • разрешить пребывание ребенка такого же возраста на открытых заседаниях парламентских комитетов и временных следственных комиссий;
  • закрепить обязанность создать в Верховной Раде условия, позволяющие совмещать депутатскую деятельность с выполнением родительских обязанностей;
  • предусмотреть оборудованное пространство для родителей и детей в зданиях парламента;
  • разрешить применение других форм поддержки родительства, которые будут определяться внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Верховной Рады.

В то же время законопроект не меняет общих правил трудового законодательства и не распространяется на других работников. Предложение о внесении изменений касается исключительно народных депутатов Украины и организации работы Верховной Рады.

Для большинства лиц, которые находятся в трудовых отношениях, гарантии совмещения работы с уходом за ребенком уже предусмотрены трудовым законодательством. В частности, Кодекс законов о труде Украины позволяет оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а в отдельных случаях — воспользоваться другими трудовыми гарантиями для работников с семейными обязанностями.

Народные депутаты не состоят в трудовых отношениях в классическом понимании и осуществляют свои полномочия в соответствии с Конституцией и специальными законами. Именно поэтому авторы законопроекта предлагают отдельно урегулировать возможность совмещения депутатской деятельности с выполнением родительских обязанностей без прекращения исполнения парламентских полномочий.

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Верховная Рада Украины законопроект Украина Парламент

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