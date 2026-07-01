БП ВС уточнила, в каких случаях профсоюз может требовать увольнения руководителя: новое толкование ст. 45 КЗоТ

Суд постановил, что профсоюз может инициировать увольнение только при наличии доказанных существенных нарушений трудового законодательства.

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Большая Палата Верховного Суда в постановлении по делу №359/8573/20 сформулировала важную правовую позицию относительно применения ст. 45 КЗоТ Украины.

Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета приводит ключевые выводы ВС:

Каждая первичная профсоюзная организация имеет право самостоятельно требовать увольнения руководителя предприятия, даже если она:

— не входит в общий представительный орган;

— не участвовала в заключении коллективного договора.

Все профсоюзы равны в своих правах в соответствии с Конституцией Украины.

Профсоюз, обращаясь с таким требованием, защищает не только своих членов, но и коллективные интересы всех работников предприятия, независимо от членства в профсоюзе.

Требование об увольнении руководителя — это исключительный правовой механизм, который применяется только в случае нарушения руководителем:

трудового законодательства;

законодательства о коллективных договорах;

Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Требование профсоюза должно быть подробно обосновано и содержать конкретные факты нарушений, подтвержденные доказательствами.

Верховный Суд подчеркнул: формальное или незначительное нарушение не может быть достаточным основанием для увольнения руководителя.

Профсоюз не может использовать ст. 45 ТК как инструмент давления на работодателя или механизм так называемого «социального шантажа».

Именно профсоюз должен доказать наличие законных оснований для увольнения, так же как работодатель доказывает законность увольнения работника.

Решение профсоюза не является окончательным — руководитель или собственник имеют право обжаловать его в суде, а исполнение требования приостанавливается до вынесения решения судом.

Практический вывод:

Статья 45 ТК не дает профсоюзу безусловного права увольнять руководителя. Суд будет проверять законность, обоснованность, существенность нарушения и баланс интересов между работниками, собственником и руководителем предприятия.

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