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В полиции напомнили размер штрафа за парковку под знаком «Остановка запрещена»

09:25, 2 июля 2026
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Полиция призвала граждан парковаться с соблюдением ПДД.
В полиции напомнили размер штрафа за парковку под знаком «Остановка запрещена»
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Патрульная полиция Киева напомнила, что дорожный знак 3.34 «Остановка запрещена» запрещает остановку и стоянку транспортных средств, кроме такси, осуществляющего посадку или высадку пассажиров.

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Зона действия знака — от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, — до конца населенного пункта.

Также в полиции напомнили, что за нарушение требований дорожных знаков предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 122 (Нарушение требований дорожных знаков) КоАП Украины в виде штрафа в размере 340 гривен.

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Национальная полиция ПДД Киев

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