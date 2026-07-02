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У поліції нагадали розмір штрафу за паркування під знаком «Зупинку заборонено»

09:25, 2 липня 2026
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Поліція закликала громадян паркуватися з дотриманням ПДР.
У поліції нагадали розмір штрафу за паркування під знаком «Зупинку заборонено»
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Патрульна поліція Києва нагадала, що дорожній знак 3.34 «Зупинку заборонено» — забороняє зупинку та стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів.

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Зона дії знака — від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть, — до кінця населеного пункту.

Також у поліції нагадали, що за порушення вимог дорожніх знаків передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП у вигляді штрафу — 340 гривень.

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Національна поліція ПДР Київ

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