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Народним депутатам хочуть дозволити брати дітей на засідання Верховної Ради

08:00, 2 липня 2026
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У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання.
Народним депутатам хочуть дозволити брати дітей на засідання Верховної Ради
фото: ВР
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 У Верховній Раді пропонують змінити правила роботи парламенту, щоб народні депутати могли поєднувати виконання своїх повноважень із доглядом за маленькими дітьми. Відповідні зміни передбачені законопроєктом № 15371.

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Чому виникла необхідність внесення змін

Нині чинне законодавство не створює умов для поєднання депутатської роботи з доглядом за дитиною. Особливо це стосується жінок-депутаток у період грудного вигодовування та перших років життя дитини, коли відсутність відповідної інфраструктури та процедурних можливостей фактично ускладнює участь у пленарних засіданнях, голосуваннях і роботі парламентських органів.

Автори законопроєкту наголошують, що Верховна Рада є не лише законодавчим органом, а й робочим місцем народних депутатів, тому парламент має забезпечувати сучасні умови праці, які враховують потреби батьків.

Обґрунтовуючи законодавчі зміни, автори посилаються на рекомендації UNICEF, Всесвітньої організації охорони здоров'я та концепцію «перших 1000 днів», відповідно до якої діти до двох років є найбільш фізіологічно вразливою категорією.

Також автори законопроєкту навели приклади парламентів інших європейських держав.

Так, у Бундестазі працює дитячий садок для дітей від шести місяців до шести років, облаштовано кімнати для пеленання та ігрові зони. Парламент Швеції забезпечує безкоштовні ясла, а парламент Греції має власні ясла та дитячий садок безпосередньо у парламентському комплексі.

Які зміни пропонують

Законопроєкт передбачає внесення змін до Регламенту Верховної Ради, законів «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» та «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».

Зокрема, пропонується:

  • дозволити народному депутату бути присутнім на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради разом зі своєю дитиною віком до двох років, якщо він є її батьком, матір’ю або законним представником;
  • дозволити перебування дитини такого ж віку на відкритих засіданнях парламентських комітетів та тимчасових слідчих комісій;
  • закріпити обов’язок створити у Верховній Раді умови, які дадуть можливість поєднувати депутатську діяльність із виконанням батьківських обов’язків;
  • передбачити облаштований простір для батьків і дітей у будівлях парламенту;
  • дозволити застосування інших форм підтримки батьківства, які визначатимуться внутрішніми нормативними та організаційними документами Верховної Ради.

Водночас законопроєкт не змінює загальних правил трудового законодавства та не поширюється на інших працівників. Пропозиція внести зміни стосується виключно народних депутатів України та організації роботи Верховної Ради.

Для більшості осіб, які перебувають у трудових відносинах, гарантії поєднання роботи з доглядом за дитиною вже передбачені трудовим законодавством. Зокрема, Кодекс законів про працю України дозволяє оформити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в окремих випадках — скористатися іншими трудовими гарантіями для працівників із сімейними обов’язками.

Натомість народні депутати не перебувають у трудових відносинах у класичному розумінні та здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції і спеціальних законів. Саме тому автори законопроєкту пропонують окремо врегулювати можливість поєднання депутатської діяльності з виконанням батьківських обов’язків без припинення виконання парламентських повноважень.

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Верховна Рада України законопроект Україна Парламент

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