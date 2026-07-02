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Рада готує нові правила: народні депутати будуть приходити на засідання з дітьми

22:54, 2 липня 2026
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У Верховній Раді пропонують змінити правила для нардепів.
Рада готує нові правила: народні депутати будуть приходити на засідання з дітьми
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Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15371, який передбачає запровадження гарантій трудових прав народних депутатів та створення умов для поєднання виконання депутатських повноважень із батьківством.

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Документ пропонує дозволити нардепам перебувати разом із дітьми віком до двох років на відкритих засіданнях комітетів Верховної Ради та тимчасових слідчих комісій, а також користуватися спеціально облаштованим «простором для дітей і батьків».

Окремо законопроєкт передбачає можливість участі депутатів із малолітніми дітьми у відкритих пленарних засіданнях парламенту після скасування воєнного стану.

Автори ініціативи зазначають, що чинне законодавство не містить положень, які б створювали належні умови для поєднання виконання депутатських повноважень із батьківськими обов’язками.

У ВРУ кажуть, що подібні підходи відповідають міжнародній практиці. Зокрема, Резолюція ПАРЄ 2615 (2025) закликає створювати умови для депутатів із малолітніми дітьми, а концепція ЮНІСЕФ і ВООЗ «Перші 1000 днів» визначає дітей до двох років як пріоритетну групу для забезпечення належних умов розвитку.

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Верховна Рада України законопроект діти

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