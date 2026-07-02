Рада готує нові правила: народні депутати будуть приходити на засідання з дітьми

У Верховній Раді пропонують змінити правила для нардепів.

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Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15371, який передбачає запровадження гарантій трудових прав народних депутатів та створення умов для поєднання виконання депутатських повноважень із батьківством.

Документ пропонує дозволити нардепам перебувати разом із дітьми віком до двох років на відкритих засіданнях комітетів Верховної Ради та тимчасових слідчих комісій, а також користуватися спеціально облаштованим «простором для дітей і батьків».

Окремо законопроєкт передбачає можливість участі депутатів із малолітніми дітьми у відкритих пленарних засіданнях парламенту після скасування воєнного стану.

Автори ініціативи зазначають, що чинне законодавство не містить положень, які б створювали належні умови для поєднання виконання депутатських повноважень із батьківськими обов’язками.

У ВРУ кажуть, що подібні підходи відповідають міжнародній практиці. Зокрема, Резолюція ПАРЄ 2615 (2025) закликає створювати умови для депутатів із малолітніми дітьми, а концепція ЮНІСЕФ і ВООЗ «Перші 1000 днів» визначає дітей до двох років як пріоритетну групу для забезпечення належних умов розвитку.

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