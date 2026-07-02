Поїздка громадським транспортом може обійтися у 20 разів дорожче — що потрібно знати пасажирам

Штраф у громадському транспорті можна отримати не лише за відсутність квитка.

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Щодня громадським транспортом в Україні користуються мільйони пасажирів. Закон зобов'язує оплачувати проїзд або підтверджувати право на пільговий проїзд відповідними документами чи електронним квитком, якщо це передбачено правилами перевезень.

За безквитковий проїзд передбачена адміністративна відповідальність, а розмір штрафу залежить від виду транспорту та вартості поїздки. Водночас низка категорій громадян має право на безоплатний проїзд відповідно до законів України.

Який штраф загрожує «зайцям»

Відповідальність за безквитковий проїзд встановлена статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Згідно із законом, штраф становить:

у міському автомобільному транспорті, трамваях, тролейбусах і метрополітені — двадцятикратний розмір вартості проїзду;

у приміських і міжміських автобусах, а також у приміських, місцевих і дальніх поїздах — десятикратний розмір вартості проїзду;

на суднах водного транспорту — п'ятикратний розмір вартості проїзду.

Таким чином, якщо разова поїздка у міському транспорті коштує 20 грн, штраф за безквитковий проїзд становитиме 400 грн. Якщо тариф зросте до 25 грн, штраф автоматично збільшиться до 500 грн, оскільки його розмір прив'язаний до вартості проїзду.

До безквиткового проїзду закон прирівнює не лише неоплачену поїздку, а й проїзд без реєстрації чи компостування квитка, а також інші випадки, коли пасажир не виконав установлених правил підтвердження оплати. За такі порушення статтею 135 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність.

Хто має право на безоплатний проїзд

Право на безкоштовний проїзд окремих категорій громадян встановлюється законами України. До них, зокрема, належать:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти з багатодітних сімей;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

окремі категорії осіб з інвалідністю;

пенсіонери за віком — у випадках і порядку, визначених законодавством.

Водночас обсяг транспортних пільг залежить від конкретної категорії пільговика. Для різних категорій законом можуть бути передбачені різні види транспорту, кількість безоплатних поїздок, необхідність пред'явлення посвідчення чи електронного квитка.

Крім того, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати додатковий порядок реалізації пільг у комунальному транспорті, зокрема через використання транспортних карток, електронного квитка або інших місцевих механізмів обліку.

У якому транспорті діють пільги

Залежно від категорії пільговика, право на безоплатний проїзд може поширюватися на:

міські автобуси;

трамваї;

тролейбуси;

метрополітен;

приміські автобусні маршрути;

приміські електропоїзди;

окремі види міжміського транспорту — якщо таке право прямо передбачене законом.

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