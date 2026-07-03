ТЦК блокують перерахунок виплат військовим, а військові роками недоотримують гроші: що робити пенсіонерам

Без довідки про грошове забезпечення перерахунок військової пенсії неможливий, але відмову ТЦК у її видачі можна оскаржити у суді.

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Для тисяч військових пенсіонерів довідка про розмір грошового забезпечення є не просто черговим документом. Саме вона фактично відкриває шлях до перерахунку пенсії після зміни розмірів грошового забезпечення діючих військовослужбовців. Без такої довідки органи Пенсійного фонду не мають можливості провести перерахунок, навіть якщо право на нього прямо передбачене законом.

Проте на практиці територіальні центри комплектування та соціальної підтримки нерідко відмовляють у видачі оновлених довідок або оформлюють їх із порушеннями. Найчастіше військові пенсіонери отримують стандартні відповіді про «відсутність підстав» або довідки, у яких не враховано всі складові грошового забезпечення. У результаті люди роками отримують менші пенсії, ніж гарантує закон.

«Судово-юридична газета» розбиралася, чи має право ТЦК відмовити у видачі такого документа, які норми законодавства регулюють це питання та що говорить Верховний Суд.

Право на перерахунок пенсії гарантує закон

Пенсійне забезпечення військовослужбовців регулюється Законом України №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Згідно статті 43 цього Закону пенсія обчислюється із розміру грошового забезпечення військовослужбовця, до якого входять: посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення;

премії та інші встановлені законодавством виплати.

Своєю чергою стаття 63 Закону №2262-XII передбачає, що у разі зміни хоча б одного із видів грошового забезпечення діючих військовослужбовців раніше призначені пенсії підлягають перерахунку. Саме тому довідка про актуальний розмір грошового забезпечення є обов’язковою підставою для проведення такого перерахунку Пенсійним фондом України. Без цього документа реалізувати гарантоване законом право фактично неможливо.

Чому ТЦК найчастіше відмовляє у видачі довідки

Найпоширеніша причина відмови – використання застарілих розрахункових показників. ТЦК розраховує посадові оклади, використовуючи застарілий показник прожиткового мінімуму (наприклад, 1762 грн), замість актуального на 1 січня поточного року. Це призводить до штучного заниження розміру пенсії та, відповідно, до відмови у видачі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення.

Після того як Верховний Суд скасував окремі положення постанови Кабінету Міністрів №103, посадові оклади повинні визначатися із застосуванням прожиткового мінімуму, встановленого законом на 1 січня відповідного року, а не за показником 2018 року. Про це свідчить Постанова Верховного Суду від 12 листопада 2019 року у справі № 826/3858/18. Проте значна кількість ТЦК продовжує використовувати старий прожитковий мінімум, через що відмовляється оформлювати нові довідки або видає документи із суттєво заниженими сумами.

Ще одна поширена проблема – невключення до довідки щомісячних надбавок і премій. У ст. 43 Закону №2262-XII йде мова про врахування всіх складових грошового забезпечення, окремі ТЦК зазначають лише посадовий оклад, оклад за званням та вислугу років. У результаті Пенсійний фонд проводить перерахунок із неповних даних, що автоматично зменшує суму пенсії.

Як правильно звернутися до ТЦК за отриманням довідки

Перший крок – подання заяви до територіального центру комплектування. Від того, наскільки грамотно оформлене звернення, часто залежить подальший перебіг справи. Передусім необхідно визначити, станом на яку дату потрібна довідка. Як правило, вона оформлюється на 1 січня відповідного року, з якого особа просить провести перерахунок пенсії.

Заяву слід адресувати керівнику відповідного ТЦК та СП. У тексті звернення варто послатися на статті 43 та 63 Закону №2262-XII, а також зазначити, що довідка повинна бути складена з урахуванням усіх передбачених законом складових грошового забезпечення.

Окремо доцільно звернути увагу на те, що посадовий оклад і оклад за військовим званням мають визначатися із застосуванням актуального прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року, а не на підставі застарілих розрахункових величин.

До заяви рекомендується додати копії документів, які підтверджують право на перерахунок пенсії. Залежно від конкретної ситуації це можуть бути:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

військовий квиток або посвідчення офіцера;

документи про звільнення зі служби;

довідка Пенсійного фонду про призначення пенсії.

Не менш важливо правильно зафіксувати факт подання документів. Якщо заява подається особисто, бажано підготувати два примірники та вимагати, щоб на одному з них працівники ТЦК поставили відмітку про прийняття із зазначенням дати та вхідного номера. Якщо документи надсилаються поштою, оптимальним варіантом є цінний лист із описом вкладення та повідомленням про вручення. Саме ці документи в подальшому підтверджуватимуть дату звернення до органу.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення повинно бути розглянуте протягом одного місяця. У виняткових випадках строк може бути продовжений, але не більше ніж до 45 днів, про що заявника мають повідомити окремо.

Що робити, якщо ТЦК відмовив у видачі довідки

Письмова відмова або ігнорування звернення ще не означають, що право на перерахунок пенсії втрачено. Якщо ТЦК не видав довідку або надіслав необґрунтовану відмову, найбільш ефективним способом захисту є звернення до адміністративного суду. Саме такий механізм сьогодні сформований сталою судовою практикою.

У позові, як правило, заявляють дві основні вимоги: визнати дії або бездіяльність ТЦК протиправними та зобов’язати відповідний орган підготувати і направити до Пенсійного фонду нову довідку про грошове забезпечення із зазначенням усіх передбачених законом складових. Такі спори розглядають окружні адміністративні суди.

Звернутися до суду необхідно протягом шести місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. Якщо ТЦК використовує застарілі розрахункові показники, не враховує обов’язкові надбавки чи безпідставно відмовляє у видачі довідки, такі рішення визнаються протиправними, а орган зобов’язують оформити новий документ відповідно до вимог законодавства.

Довідка про розмір грошового забезпечення – це не формальність, а документ, без якого військовий пенсіонер фактично позбавлений можливості реалізувати своє право на справедливий розмір пенсії. Закон не надає територіальним центрам комплектування права довільно відмовляти у її видачі або виключати окремі складові грошового забезпечення.

Якщо ТЦК відмовляє у видачі довідки або оформлює її з порушеннями, такі дії можуть бути успішно оскаржені в адміністративному суді, а практика Верховного Суду свідчить, що в більшості подібних спорів рішення ухвалюються саме на користь військових пенсіонерів.

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