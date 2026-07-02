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Продаж успадкованої землі: коли можна не сплачувати податки

20:31, 2 липня 2026
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Для успадкованої земельної ділянки не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки.
Продаж успадкованої землі: коли можна не сплачувати податки
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Дохід від продажу успадкованої земельної ділянки може не підлягати оподаткуванню. Це можливо, якщо одночасно виконуються дві вимоги: земельна ділянка продається не частіше одного разу протягом календарного року, а її площа не перевищує норми безоплатної передачі, встановлені земельним законодавством.

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Як пояснює Державна податкова служба, для успадкованих земельних ділянок не застосовується вимога щодо перебування у власності понад три роки. Це означає, що продати таку землю можна одразу після оформлення права власності, якщо є підстави для застосування податкової пільги.

Пільга поширюється, зокрема, на земельні ділянки:

  • для ведення особистого селянського господарства — до 2 гектарів;
  • для садівництва — до 0,12 гектара;
  • для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 гектара;
  • для присадибних ділянок — у межах норм, визначених Земельним кодексом України.

Як приклад у ДПС навели ситуацію, коли громадянин успадкував земельну ділянку площею 1,5 гектара для ведення особистого селянського господарства та продав її за 400 тис. грн. Оскільки площа не перевищує встановлену норму у 2 гектари, а продаж відбувся вперше протягом року, дохід від реалізації такої ділянки не оподатковується, і продавець отримує всю суму коштів.

Водночас, якщо площа земельної ділянки перевищує встановлені норми або об'єкт не підпадає під дію пільги, дохід від продажу оподатковується. У такому разі необхідно сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

У податковій також наголосили, що значення має кількість операцій з продажу нерухомості протягом року. Якщо продається вже другий об'єкт нерухомого майна, порядок оподаткування може бути іншим.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спадкоємець, право на спадкування якого виникло внаслідок відмови від прийняття спадщини іншим спадкоємцем, має право відмовитися від прийняття спадщини протягом спеціального тримісячного строку, встановленого частиною другою статті 1270 ЦК України, який обчислюється з моменту такої відмови, а не протягом загального шестимісячного строку з часу відкриття спадщини. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

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