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Продажа унаследованной земли: когда можно не платить налоги

20:31, 2 июля 2026
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Для наследуемого земельного участка не применяется требование о нахождении в собственности более трех лет.
Продажа унаследованной земли: когда можно не платить налоги
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Доход от продажи унаследованного земельного участка может не подлежать налогообложению. Это возможно при одновременном выполнении двух условий: земельный участок продаётся не чаще одного раза в течение календарного года, а его площадь не превышает нормы бесплатной передачи, установленной земельным законодательством.

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Как поясняет Государственная налоговая служба, для унаследованных земельных участков не применяется требование о нахождении в собственности более трёх лет. Это означает, что продать такую землю можно сразу после оформления права собственности, если имеются основания для применения налоговой льготы.

Льгота распространяется, в частности, на земельные участки:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для садоводства — до 0,12 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;
  • для приусадебных участков — в пределах норм, определённых Земельным кодексом Украины.

В качестве примера в ГНС привели ситуацию, когда гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 тыс. грн. Поскольку площадь не превышает установленную норму в 2 гектара, а продажа состоялась впервые в течение года, доход от реализации такого участка не облагается налогом, и продавец получает всю сумму средств.

В то же время, если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, доход от продажи облагается налогом. В таком случае необходимо уплатить 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

В налоговой также подчеркнули, что значение имеет количество операций по продаже недвижимости в течение года. Если продаётся уже второй объект недвижимого имущества, порядок налогообложения может быть иным.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», наследник, право на наследование которого возникло в результате отказа от принятия наследства другим наследником, имеет право отказаться от принятия наследства в течение специального трёхмесячного срока, установленного частью второй статьи 1270 Гражданского кодекса Украины, который исчисляется с момента такого отказа, а не в течение общего шестимесячного срока с момента открытия наследства. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда. 

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