На ввоз средств для обработки растений из-за границы предлагают ввести запрет — даже для собственного сада или огорода

Ввоз для физических лиц хотят ограничить, а производителей и продавцов — жестче контролировать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут существенно измениться правила обращения средств защиты растений. В частности, физическим лицам могут запретить ввозить пестициды из-за границы, а для препаратов, уже разрешенных в странах ЕС, ввести упрощенную процедуру допуска на украинский рынок. Кроме того, предлагается создать открытый государственный реестр таких средств, усилить требования к их рекламе, маркировке и государственному контролю. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Украинцам могут запретить ввозить средства защиты растений из-за границы

Одним из наиболее заметных нововведений является запрет на ввоз или пересылку средств защиты растений физическими лицами. Также документ предусматривает, что нельзя будет импортировать препараты, не имеющие авторизации в Украине или не соответствующие установленным требованиям к упаковке либо маркировке.

Такие изменения должны усилить контроль за обращением средств защиты растений и предотвратить попадание на украинский рынок продукции, не прошедшей надлежащую оценку безопасности.

Правила хотят приблизить к стандартам ЕС

Действующее законодательство Украины в сфере средств защиты растений в значительной степени базируется на подходах 1990-х годов и уже не соответствует современным европейским требованиям. Принятие нового закона должно стать одним из шагов на пути гармонизации украинского законодательства с правом Европейского Союза в рамках переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

Целью законопроекта является создание современной, прозрачной и научно обоснованной системы регулирования средств защиты растений, которая будет обеспечивать высокий уровень защиты здоровья людей, животных, растений и окружающей среды.

Средства, разрешенные в ЕС, смогут быстрее попасть на украинский рынок

Документ предлагает ввести процедуру взаимного признания авторизации средств защиты растений.

Это означает, что препараты, уже получившие разрешение в государстве — члене Европейского Союза, можно будет регистрировать в Украине по упрощенной процедуре. Кроме того, предусматривается механизм параллельной торговли такими средствами. По замыслу авторов, это позволит сократить административные процедуры и ускорить доступ современных препаратов на украинский рынок.

Создадут открытый государственный реестр

Законопроектом предлагается создать Государственный реестр средств защиты растений.

Он будет работать как единая электронная информационная система, содержащая сведения обо всех авторизованных препаратах, сроках действия авторизации, условиях их применения, установленных ограничениях и владельцах авторизации. Ожидается, что это сделает рынок более прозрачным и позволит легко проверить, имеет ли тот или иной препарат официальное разрешение на использование в Украине.

Новые правила для производителей и импортеров

Документ комплексно изменяет порядок одобрения действующих веществ, авторизации средств защиты растений, внесения изменений в авторизацию и ее отмены.

В частности, производители и владельцы авторизации будут обязаны сообщать компетентному органу о любой новой информации, которая может свидетельствовать о рисках для здоровья людей, животных или окружающей природной среды. Если появятся новые научные данные об опасности препарата, его авторизацию могут пересмотреть, ограничить или отменить.

Кроме того, законопроект вводит механизмы защиты данных, определяет требования к проведению испытаний и исследований, а также предлагает применять процедуры оценки, построенные по принципам, используемым в странах ЕС и соответствующим подходам Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA).

Изменятся требования к рекламе и маркировке

Отдельный раздел законопроекта посвящен рекламе средств защиты растений.

Предусматривается, что реклама должна содержать название препарата, номер и дату его авторизации, а также обязательное предупреждение о необходимости безопасного применения и ознакомления с этикеткой перед использованием. Контроль за соблюдением этих требований будет осуществлять уполномоченный орган в сфере защиты растений.

Усилят ответственность и введут крупные штрафы

Законопроект 15362 также предусматривает новую систему ответственности за нарушение требований в сфере средств защиты растений. Наибольшие штрафы предлагается установить за размещение на рынке средств защиты растений без обязательной авторизации или с нарушением ее условий. В таком случае для юридических лиц штраф может составить от 60 до 80 минимальных заработных плат, а для физических лиц — предпринимателей — от 40 до 60 минимальных заработных плат.

По состоянию на 2026 год минимальная заработная плата составляет 8 647 грн, поэтому максимальный штраф для юридических лиц может достигать 691 760 грн, а для ФЛП — 518 820 грн.

Также штрафы предусмотрены за использование неавторизованных средств защиты растений, нарушение правил параллельной торговли, требований к упаковке и маркировке, непредоставление обязательной информации, воспрепятствование государственному контролю и ряд других нарушений. За повторные нарушения законопроект предлагает применять более строгую ответственность.

Изменят ряд законов и введут переходный период

Для реализации новой системы регулирования законопроектом предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, в частности законов «Об охране окружающей природной среды», «О рекламе», «Об охране земель», «О животном мире» и других. Это должно привести действующее законодательство в соответствие с новыми правилами в сфере средств защиты растений.

Вместе с тем переход к новой модели будет происходить поэтапно. Как отмечается в пояснительной записке, уже через шесть месяцев после вступления закона в силу планируется ввести процедуру взаимного признания авторизаций, выданных государствами — членами ЕС, что позволит Украине постепенно интегрировать систему регулирования средств защиты растений в европейские правила.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.