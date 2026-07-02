Средняя заработная плата в Украине выросла до 31 тысячи гривен: где платят больше всего

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Киеве — 47 115 грн.

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В мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 30 961 грн, что на 1,5% больше по сравнению с апрелем этого же года.

Об этом свидетельствуют свежие опубликованные статистические данные.

Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в городе Киеве — 47 115 грн. Далее следует Киевская область с показателем 32 374 грн.

Самые низкие средние зарплаты — в Черновицкой области (22 354 грн) и Кировоградской области (22 336 грн).

По видам экономической деятельности наибольшие доходы получают работники сферы информации и телекоммуникаций — в среднем 76 997 грн. Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи — 21 554 грн.

По состоянию на 1 июня 2026 года задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

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