Середня заробітна плата в Україні зросла до 31 тисячі гривень: де платять найбільше

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в Києві — 47 115 грн.

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У травні 2026 року середня заробітна плата в Україні становила 30 961 грн, що на 1,5% більше порівняно з квітнем цього ж року.

Про це свідчать свіжі оприлюднені статистичні дані.

Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в місті Києві — 47 115 грн. Далі йде Київська область із показником 32 374 грн.

Найнижчі середні зарплати — у Чернівецькій області (22 354 грн) та Кіровоградській області (22 336 грн).

За видами економічної діяльності найбільші доходи отримують працівники сфери інформації та телекомунікацій — у середньому 76 997 грн. Найнижчий рівень оплати праці зафіксовано у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги — 21 554 грн.

Станом на 1 червня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати в Україні становила 3,8 млрд грн.

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