ВРП оголосила перерву у розгляді кандидатури Катерини Сікори до ВАКС після питань про декларування майна

ВРП розглянула кандидатуру Катерини Сікори до Апеляційної палати ВАКС та оголосила перерву.

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Вища рада правосуддя продовжує розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади. Одним із кандидатів на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду стала Катерина Сікора.

Про кандидатку до Апеляційної палати ВАКС

Катерина Сікора народилася у 1983 році. У 2005 році закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Правознавство», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. У 2013 році захистила дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. У 2014 році отримала свідоцтво адвоката.

Указом Президента України від 11 квітня 2019 року Катерина Сікора призначена на посаду судді Вищого антикорупційного суду. Успішно пройшла конкурс, оголошений ВККС 3 червня 2025 року, та отримала рекомендацію Комісії.

Питання членів ВРП та пояснення кандидатки

Під час засідання члени Вищої ради правосуддя задали Катерині Сікорі чимало уточнюючих питань, більшість з яких стосувалася доброчесності, декларування майна та сімейних обставин.

Основні теми обговорення:

Повна перевірка НАЗК та висновки щодо декларацій

Членів ВРП цікавили результати повної перевірки декларацій, в яких було виявлено 10 випадків зазначення «вартість невідома» щодо об’єктів нерухомості та автомобілів колишнього чоловіка. Катерина Сікора пояснила, що на момент подання декларацій реально не володіла інформацією про точну вартість майна. Вона користувалася опцією «вартість невідома», передбаченою системою. Після погіршення стосунків та розлучення колишній чоловік відмовлявся надавати документи.

Правочини щодо майна та згода на придбання

Обговорювалося, що деякі правочини укладалися вже після її призначення суддею. Катерина Сікора наголосила, що майно придбане за кошти родини чоловіка, а не за спільні кошти подружжя. Вона давала нотаріальні згоди, але не була присутня при укладанні угод і не зберігала документи.

Кримінальне провадження та адміністративний позов

За результатами перевірки НАЗК було відкрито кримінальне провадження, яке згодом закрили через відсутність складу злочину. Катерина Сікора одночасно оскаржила висновок НАЗК в адміністративному суді (рішення першої інстанції — відмовлено в задоволенні позову, справа перебуває в апеляції).

Декларування та обов’язок бути обізнаним

Чоеги ВРП посилалися на ст. 20 Кодексу суддівської етики та роз’яснення НАЗК щодо обов’язку судді знати про майнові інтереси членів сім’ї. Катерина Сікора пояснила, що на момент перших декларацій не мала достатнього досвіду, а також керувалася попередньою декларацією кандидата, яка не викликала зауважень. Після отримання документів (після порушення кримінального провадження) вона почала вказувати точні дані.

Особисті та професійні якості

На запитання про сильні сторони Катерина Сікора назвала цілеспрямованість, адекватність, здатність знаходити компроміси в колегії та керуватися здоровим глуздом. Вона підкреслила значний досвід розгляду справ як одноосібно, так і в колегії, наявність допуску до державної таємниці.

Після тривалого обговорення доповідач запропонував оголосити перерву в розгляді питання без визначення конкретної дати для додаткового вивчення матеріалів.

Вища рада правосуддя одноголосно підтримала цю пропозицію.

Нагадаємо , що Вища рада правосуддя оголосила перерву у розгляді питання щодо призначення Наталії Мовчан до Апеляційної палати ВАКС та вирішила внести Президенту України подання про призначення Ігоря Чайкіна на посаду судді Апеляційної палати цього суду.

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