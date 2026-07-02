ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до АП ВАКС: деталі співбесіди і скандальні питання

ВРП підтримала призначення Ігоря Чайкіна до Апеляційної палати ВАКС та внесе подання Президенту.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя продовжує розглядати матеріали щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади. За результатами розгляду ВРП ухвалила рішення внести подання про призначення Ігоря Чайкіна на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Про кандидата до Апеляційної палати ВАКС

Ігор Чайкін у 2013 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію юриста.

Указом Президента України від 12 жовтня 2012 року призначений на посаду судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (нині — Покровський районний суд міста Кривого Рогу). Має значний досвід здійснення правосуддя.

Під час конкурсу, оголошеного Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 3 червня 2025 року, Ігор Чайкін успішно пройшов усі етапи кваліфікаційного оцінювання. За його результатами набрав 747,68 бала та посів 7-ме місце у рейтингу кандидатів на посади суддів Апеляційної палати ВАКС. 22 червня 2026 року ВККС внесла щодо нього рекомендацію до Вищої ради правосуддя.

Питання членів ВРП та пояснення кандидата

Під час засідання члени Вищої ради правосуддя задали Ігорю Чайкіну низку уточнюючих питань. Кандидат надав детальні відповіді на усі запитання.

Публікація у ЗМІ

Членів ВРП цікавила стаття на сайті «Слідство.Інфо» (серпень 2023 року) під заголовком про суддю, який «неодноразово закривав справи щодо п’яних водіїв». Ігор Чайкін пояснив, що заголовок був клікбейтним. Частина справ не стосувалася ст. 130 КУпАП, деякі — ст. 126. Після надання пояснень редакція видалила неточності, виправила матеріал і принесла вибачення.

Судовий позов до ДСА

У 2023 році кандидат звертався до Харківського окружного адміністративного суду з позовом щодо порядку розрахунку суддівської винагороди. Позов задоволено частково. Рішення досі не виконане, оскільки виконавчі листи не отримані.

Рішення російською мовою

Обговорювали три постанови, ухвалені російською мовою у 2014 році в кримінальних справах (за КПК 1960 року). Ігор Чайкін пояснив, що це були об’ємні справи, які надійшли після апеляційного оскарження. Матеріали провадження велися російською, учасники процесу заявляли клопотання про ведення провадження російською мовою. Після березня 2014 року всі рішення ухвалювалися виключно державною мовою.

Соціальні мережі

Кандидата запитали про акаунти у «ВКонтакте» та «Однокласники». Чайкін повідомив, що після початку збройної агресії свідомо перестав ними користуватися. Акаунти технічно не видалені, оскільки видалення вимагало б порушення санкційних заборон (повторної авторизації). Члени сім’ї також не користуються цими мережами.

Родичі на окупованих територіях

Зв’язок з родичами, які проживали на території РФ, відсутній з 2014 року.

Виїзди за кордон

До 2022 року — культурні поїздки (відвідування музеїв у європейських країнах), один транзит через Білорусь. Після початку повномасштабного вторгнення — лише одне службове відрядження на семінар щодо воєнних злочинів.

Моніторинг реєстру судових рішень

Членів ВРП зацікавили понад 100 пошукових запитів щодо себе та родичів (включаючи слово «обшук» + ВАКС). Ігор Чайкін пояснив, що запити були пов’язані з підготовкою до численних конкурсів, заповненням анкет та захистом репутації. Він постійно моніторив інформацію про себе, оскільки часто отримував запити від правоохоронних органів щодо проваджень, до яких не мав стосунку. Після 2024 року практику пошуку суттєво змінив.

Участь в інших конкурсах

Кандидат підтвердив, що брав участь у кількох конкурсах, зокрема на посади в апеляційних судах. Участь у деяких конкурсах припиняється автоматично.

Після обговорення доповідач констатувала відсутність обставин, які могли б поставити під сумнів доброчесність чи професійну етику кандидата.

За результатами обговорення Вища рада правосуддя одноголосно підтримала (16 голосів «за», 0 «проти») внесення подання Президентові України про призначення Ігоря Чайкіна на посаду судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Як писала «Судово-юридична газета», ВРП розглянула питання щодо призначення Наталії Мовчан до Апеляційної палати ВАКС та оголосила перерву для додаткового вивчення матеріалів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.