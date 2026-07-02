ВСП поддержал назначение Игоря Чайкина в АП ВАКС: детали собеседования и скандальные вопросы

Высший совет правосудия поддержал назначение Игоря Чайкина в Апелляционную палату ВАКС и внесёт представление Президенту.

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Высший совет правосудия продолжает рассматривать материалы относительно внесения представления Президенту Украины о назначении судей на должности. По результатам рассмотрения ВСП принял решение внести представление о назначении Игоря Чайкина на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

О кандидате в Апелляционную палату ВАКС

Игорь Чайкин в 2013 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого, получил полное высшее образование по специальности «Правоведение» и квалификацию юриста.

Указом Президента Украины от 12 октября 2012 года назначен на должность судьи Жовтневого районного суда города Кривой Рог Днепропетровской области (ныне — Покровский районный суд города Кривой Рог). Имеет значительный опыт осуществления правосудия.

Во время конкурса, объявленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины 3 июня 2025 года, Игорь Чайкин успешно прошёл все этапы квалификационного оценивания. По его результатам набрал 747,68 балла и занял 7-е место в рейтинге кандидатов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС. 22 июня 2026 года ВККС внесла в отношении него рекомендацию в Высший совет правосудия.

Вопросы членов ВСП и пояснения кандидата

Во время заседания члены Высшего совета правосудия задали Игорю Чайкину ряд уточняющих вопросов. Кандидат предоставил подробные ответы на все запросы.

Публикация в СМИ

Членов ВСП интересовала статья на сайте «Слідство.Інфо» (август 2023 года) с заголовком о судье, который «неоднократно закрывал дела относительно пьяных водителей». Игорь Чайкин пояснил, что заголовок был кликбейтным. Часть дел не касалась ст. 130 КУпАП, некоторые — ст. 126. После предоставления пояснений редакция удалила неточности, исправила материал и принесла извинения.

Судебный иск к ГСА

В 2023 году кандидат обращался в Харьковский окружной административный суд с иском относительно порядка расчёта судейского вознаграждения. Иск удовлетворён частично. Решение до сих пор не исполнено, поскольку исполнительные листы не получены.

Решения на русском языке

Обсуждались три постановления, принятые на русском языке в 2014 году по уголовным делам (по УПК 1960 года). Игорь Чайкин пояснил, что это были объёмные дела, поступившие после апелляционного обжалования. Материалы производства велись на русском, участники процесса заявляли ходатайства о ведении производства на русском языке. После марта 2014 года все решения принимались исключительно на государственном языке.

Социальные сети

Кандидата спросили об аккаунтах в «ВКонтакте» и «Одноклассники». Чайкин сообщил, что после начала вооружённой агрессии сознательно перестал ими пользоваться. Аккаунты технически не удалены, поскольку удаление требовало бы нарушения санкционных запретов (повторной авторизации). Члены семьи также не пользуются этими сетями.

Родственники на оккупированных территориях

Связь с родственниками, проживавшими на территории РФ, отсутствует с 2014 года.

Поездки за границу

До 2022 года — культурные поездки (посещение музеев в европейских странах), один транзит через Беларусь. После начала полномасштабного вторжения — только одна служебная командировка на семинар по военным преступлениям.

Мониторинг реестра судебных решений

Членов ВСП заинтересовали более 100 поисковых запросов относительно себя и родственников (включая слово «обыск» + ВАКС). Игорь Чайкин пояснил, что запросы были связаны с подготовкой к многочисленным конкурсам, заполнением анкет и защитой репутации. Он постоянно мониторил информацию о себе, поскольку часто получал запросы от правоохранительных органов по производствам, к которым не имел отношения. После 2024 года практику поиска существенно изменил.

Участие в других конкурсах

Кандидат подтвердил, что принимал участие в нескольких конкурсах, в частности на должности в апелляционных судах. Участие в некоторых конкурсах прекращается автоматически.

После обсуждения докладчик констатировала отсутствие обстоятельств, которые могли бы поставить под сомнение добросовестность или профессиональную этику кандидата.

По результатам обсуждения Высший совет правосудия единогласно поддержал (16 голосов «за», 0 «против») внесение представления Президенту Украины о назначении Игоря Чайкина на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВСП рассмотрел вопрос о назначении Наталии Мовчан в Апелляционную палату ВАКС и объявил перерыв для дополнительного изучения материалов.

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